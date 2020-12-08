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影片很驚悚！成群鯊魚緊緊跟隨 老漁夫捕魚險嚇破膽

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲一名男子在黃金海岸近海處發現成群鯊魚。圖擷自臉書Wayne McManus
澳洲一名男子在黃金海岸近海處發現成群鯊魚。圖擷自臉書Wayne McManus

漁夫撒網捕魚是再正常不過的事，然而，最近澳洲發生一起離奇事件。一名老漁民周六在網路上分享一段他在黃金海岸近海捕魚的驚悚影片，影片中成群鯊魚出沒在沿岸不遠處，還緊緊跟隨在他船後。此影片一出，吸引許多網友留言直呼太恐怖了！

根據「MailOnline」網站報導，這位擁有30年資歷的澳洲老漁夫麥克馬納（Wayne McManus）在週五早上前往黃金海岸捕魚時，在沿岸距離5公里處看到驚悚的一幕。他竟看到一群鯊魚圍繞在他的捕魚船後方，並持續跟隨他的船隻。這畫面讓他十分驚訝，事後也在個人臉書上分享他捕捉到的驚奇畫面。

除此之外，麥可馬納觀察到鯊魚似乎學會了浮出水面跟著漁船或漁網，以吃掉殘留在船後的食物碎屑，同時也比過去喜歡在受民眾歡迎的沿海地區狩獵。同時，麥可馬納的影片吸引了另一位漁民巴格（David Batge）的關注，他也表示每晚有許多固定跟隨船隻的鯊魚會出現。

麥可馬納的影片一出網友紛紛在下方留言，「打開甲板燈就像在為鯊魚們敲響晚餐鐘」` 「你可以離開船隻出去走走」` 「我再也不會在昆士蘭省衝浪了」。

鯊魚 澳洲 漁民

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