生命起源的解答？隼鳥2號密封艙疫情下順利返日 預計12月中開蓋

日本探測機「隼鳥2號」在疫情全球流行下，6日成功將可能藏有生命起源解答的密封艙送回地球，今天順利返回日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），預計本月中旬正式打開密封艙蓋。

隼鳥2號（Hayabusa 2）送回的密封艙內，被認為裝有成功採集到小行星「龍宮」（Ryugu）上砂石，這些砂石很可能保留太陽系46億年前誕生時痕跡，有助解答生命起源。

日本放送協會（NHK）報導，密封艙今天順利被送回JAXA位於神奈川縣內的大樓內，計畫負責人表示，「新的科學將從此刻展開」。

密封艙本月6日進入地球大氣層，之後降落在澳洲南部沙漠地帶；JAXA派出回收小組將密封艙裝入密閉容器內，再搭乘包機於今天上午7時過後返抵東京羽田機場。一行人接著轉搭專用卡車，在上午10時30分後返抵JAXA宇宙科學研究所大樓。

研究所內已備妥專用設備，能在不與外界空氣接觸的情況下，取出密封艙內樣本，再透過顯微鏡與機器進行分析。

目前預計本月中旬正式打開密封艙蓋，再花約半年時間記錄採樣，2021年6月左右開始進行正式分析。

JAXA宇宙科學研究所所長國中均說，感謝大家在密封艙返回到此的過程中加油打氣，接下來將進入分析密封艙內物質的階段，為了盡可能最大限度提高科學價值，他們會確實地進行分析。

國中均說，本來還擔心會不會受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，造成密封艙返回地球的時間延後，但這次利用包機成功返日，讓大家看到人類活動不會被疫情阻止的幹勁。

國中均說，今年3月到4月間受到疫情影響，人員跨國境往來受到限制，澳洲政府有可能不允許降落，甚至疫情狀況惡化的話，還可能封閉國境，造成他們無法預期密封艙能不能藉由空中交通返日。

他說，當時必須考量是否調整隼鳥2號軌道，延後返回地球時程，當時心中確實相當憂慮。

國中均說，雖然可以讓隼鳥2號延後返回地球，但能否降落在目前準備的降落地區將成課題，不確定性也將升高，「（一旦延後返回地球）因為不清楚能不能順利回收好不容易取得的星球碎片，所以決定依預定時程返回地球」。

國中均說，正因為人類活動因為疫情停滯，JAXA更要以如期實施作為目標。

隼鳥2號專案經理津田雄一說，很高興看到密封艙順利返回，「新的科學將從此刻展開，很開心能做出貢獻」。

津田說，「看到密封艙就在眼前，真的像作夢一樣，很期待未來開蓋採樣」。

完成龍宮探索任務的隼鳥2號目前運作正常，研究團隊已變更隼鳥2號軌道，前往位於地球與火星間公轉的小行星1998KY26，預計2031年7月左右抵達。

1998KY26體積非常小，相較龍宮平均直徑約900公尺，1998KY26平均直徑只有約30公尺；1998KY26約10.7分鐘就高速自轉一次，屬於未曾探索過的小型天體。