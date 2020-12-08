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決戰盛夏！澳麥當勞期間限定nutella可可醬鬆餅 二大絕版漢堡回歸

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲麥當勞即將推出季節限定甜點「能多益（nutella）榛果可可醬口味迷你鬆餅」。圖／取自7news
澳洲麥當勞即將推出季節限定甜點「能多益（nutella）榛果可可醬口味迷你鬆餅」。圖／取自7news

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲麥當勞明天（9日）即將推出期間限定商品「能多益（nutella）榛果可可醬口味迷你鬆餅」。

麥當勞發言人表示，澳洲正值盛夏，除了內層裹滿巧克力醬的鬆餅這個決戰夏季的「夢幻組合甜點」，明天還有二大絕版經典商品「燒烤豬肉堡（McRib）」、「墨西哥漢堡（El Maco）」限時登場，這也是兩種漢堡首度同時出現在菜單上。

澳洲麥當勞明天會有二大絕版經典商品「燒烤豬肉堡（McRib）」、「墨西哥漢堡（El Maco）」重磅回歸。圖／取自McDonald's Australia IG
澳洲麥當勞明天會有二大絕版經典商品「燒烤豬肉堡（McRib）」、「墨西哥漢堡（El Maco）」重磅回歸。圖／取自McDonald's Australia IG

英國媒體《獨立報》（The Independent）指出，這不是麥當勞第一次跟能多益可可醬合作，4年前義大利麥當勞咖啡店曾販售塗上厚厚能多益可可醬的「Sweety con Nutella」巧克力漢堡。

而一度絕版的澳洲麥當勞燒烤豬肉堡，是在1981年首次引入麥當勞菜單，1985年將其從菜單中刪除。到了1989年重新推出，在許多地區長銷至2005年後，在大多數地區宣告絕版，只有德國和盧森堡持續供應。根據澳洲麥當勞日前調查，高達42%顧客希望看到這個商品再現。

墨西哥漢堡則在2012年絕版，此次回歸將以澳洲牛肉入餡，再搭配起士、番茄和生菜，佐上酸奶油跟特製的墨西哥風味醬。

燒烤豬肉堡跟墨西哥漢堡會在澳洲麥當勞供應到1月19日，能多益榛果可可醬口味迷你鬆餅則會供應到2月16日。

麥當勞 澳洲 漢堡

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