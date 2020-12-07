美國諧星諷嫦娥五號 中國網民「粉轉黑」

(德國之聲中文網) 在12月5日的《每日秀》時政諷刺節目中，主持人特雷弗·挪亞(Trevor Noah，常被中國網民戲謔化地譯為"崔娃")花了不到兩分鐘的時間提到了中國的"嫦娥五號"登月採樣返回任務。他先是感嘆中國航天取得快速進展的同時，美國的探月工程卻在阿波羅項目結束後的四十年間停滯不前。隨後他話鋒一轉，認為中國的"嫦娥五號"有轉移輿論注意力之嫌，因為"恰好每一個人都剛剛意識到，中國人曾經在新冠疫情數字上撒謊，瞞報當時武漢疫情的嚴重程度"。

挪亞所指的是美國CNN電視台12月1日發布的一則報道，該報道援引湖北省疾控中心一份內部文件指出，在疫情早期，由於統計口徑、診斷標准不斷變化，中國當局在面對存在不確定性的數值時，很可能"取其最低值"對外發布；內部文件還顯示，2019年12月第一周，湖北省流感病例為上一年同期的20倍。CNN的報道認為，內部文件雖然不能證明有人故意企圖對調查數據作假，但它顯示"當局掌握的第一手資料和向公眾公布的結果之間存在差距"。

在暗示中國利用探月工程轉移輿論視線後，主持人挪亞"火力全開"啟動了嘲諷模式。他說，現在也許不是人類造訪月球的最佳時機，"我可不想兩周後見到外星人指責我們將新冠病毒傳染給了他們。"挪亞在此時還依然不忘順帶諷刺不願戴口罩的人士，表示外星人如果戴口罩或許有助於防疫。而扮演外星人的虛擬演員此時則對挪亞說"別想剝奪我們的自由"，同時做出了持槍威脅的動作。

中國網民很失望

《每日秀》中不到兩分鐘的這一片段，在播出後引發了中國網友的高度關注，一度成為知乎、微博等社交網絡平台上最熱的話題之一。不少中國網友感嘆，曾經在節目中贊揚中國高效防疫、嘲諷特朗普政府用行政手段打壓華為的挪亞"變了"。有微博用認為，挪亞指責社會歧視黑人，"轉頭就對中國人優越感十足"。還有人認為，指責中國撒謊是無稽之談，因為"據報道新冠病毒2019年就已經在國外傳播，中國最先發現病毒完全不等於最先起源"。

最近幾周，中國官方媒體多次重點報道"新冠病毒2019年就有傳播跡象"、"目前全球流行的病毒株來自於發生在意大利的變異"等各國學者的研究，暗示新冠病毒並非起源自中國。德國《明鏡周刊》指出，這明顯是中國當局的對內以及對外宣傳策略，而"病毒源頭至今不明的原因之一，是獨立的國際專家調查至今未能在武漢展開。"

還有一些中國網民則試圖用中美關系的大環境去解釋挪亞的"突然轉變"，認為挪亞能夠走紅靠的是嘲諷特朗普，而特朗普馬上就要下台，因此"以他為代表的白左媒體需要下一個頭號敵人"；"在反中成為美國政治正確的今天，黑我們登月實際上只會是一個'算是友善'的小玩笑，以後但凡中美關系稍有風吹草動，會出現更加惡意的攻擊和拉踩。"

"西方文明落後於先進的中國文明"

在知乎上，甚至還有用戶長篇大論地指出，挪亞這樣面向城市居民的諷刺脫口秀主持人"為了污蔑中國，都不惜撕下自己偽裝的溫文爾雅的精英面具"，證明了"整個西方社會進入了一種窮凶極惡的狀態了"，因為"整個西方社會，都無法接受中國的高效率和低病患；即使是某些看上去是精英主義的人，也無法避免的懷疑中國。"這名網友認為，這來自於"落後文明對於先進文明天生的恐懼感"，西方"自詡人類領導者一百多年，將自己看作人類的燈塔，世界的啟明星"，但是"本應該跟隨他們的中國居然不跟隨他們的腳步，反而在另外一套康莊大道上走的比他們遠了。"

不過，也有不少知乎用戶指出，中國人依然存在著自卑心態，"外國人說幾句中國好，就覺得終於碰上明白人了，碰上有良心的了；說幾句中國不好，就覺得果然亡我之心不死，果然帶有色眼鏡。"這類用戶認為中國人不應過分關注別國的看法，要"寵辱不驚、就事論事"。

而在《每日秀》節目的YouTube頻道下，英語圈觀眾的關注重點並不在中國議題，而是紛紛留意到挪亞在這段兩分鐘的片段中揶揄某些美國人不願戴口罩。有網友說，"別緊張，那些不過是佛羅裡達人"；還有網友也回應說，"對對對，佛羅裡達人真的就是這副樣子。"

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