聽新聞
test
0:00 / 0:00
女星曾花200萬整型 支持19歲兒整鼻「更有自信、更快樂」
美國阿根廷裔43歲歌手伊格萊西亞斯（Marcela Iglesias）曾花費近81,000美金（約合新台幣228萬元）整型，日前表示支持19歲兒子羅德里戈（Rodrigo）在聖誕節前進行鼻子整型，認為「兒子整完會更快樂。」
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，羅德里戈不喜歡自己鼻子的形狀，曾在鼻尖注射肉毒桿菌，現在則想動刀整鼻。伊格萊西亞斯大力支持羅德里戈的決定，深信整型「會讓他拍照時更有自信。」
伊格萊西亞斯說肉毒桿菌只能讓羅德里戈鼻子形狀維持數個月，才會希望一勞永逸。伊格萊西亞斯只擔心羅德里戈整型完跟她說：「媽媽看我做了什麼，這些改變跟你一點關係也沒有。」
伊格萊西亞斯深知整型手術有風險，但認為每天開車一樣有風險，無法阻止羅德里戈的決定。伊格萊西亞斯甚至指出羅德里戈近來確診為「鼻中隔彎曲」（Deviated Nasal Septum），整型手術可能能改善他的呼吸問題。
但伊格萊西亞斯堅稱自己不贊同所有整型手術，比方抽脂：「想瘦的話必須大量運動，而不是抄捷徑。」伊格萊西亞斯補充自己住在整型很普遍的加州：「很多父母把整型手術當作送孩子的生日禮物。我們家則是兒子自己想整型，不是我主動要求的。」
網友emma126認為羅德里戈原本鼻子形狀完全沒問題，不懂為什麼他要整型，反倒是伊格萊西亞斯「活像個塑膠味十足的真人芭比」。網友Kookykakes也說羅德里戈本然就很帥了，請伊格萊西亞斯放過兒子，「不要毀了他的人生。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言