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女星曾花200萬整型 支持19歲兒整鼻「更有自信、更快樂」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國阿根廷裔43歲歌手（圖右）曾花費近81,000美金整型，日前表示支持19歲兒子（圖左）進行鼻子整型，圖／取自dailymail
美國阿根廷裔43歲歌手（圖右）曾花費近81,000美金整型，日前表示支持19歲兒子（圖左）進行鼻子整型，圖／取自dailymail

美國阿根廷裔43歲歌手伊格萊西亞斯（Marcela Iglesias）曾花費近81,000美金（約合新台幣228萬元）整型，日前表示支持19歲兒子羅德里戈（Rodrigo）在聖誕節前進行鼻子整型，認為「兒子整完會更快樂。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，羅德里戈不喜歡自己鼻子的形狀，曾在鼻尖注射肉毒桿菌，現在則想動刀整鼻。伊格萊西亞斯大力支持羅德里戈的決定，深信整型「會讓他拍照時更有自信。」

伊格萊西亞斯說肉毒桿菌只能讓羅德里戈鼻子形狀維持數個月，才會希望一勞永逸。伊格萊西亞斯只擔心羅德里戈整型完跟她說：「媽媽看我做了什麼，這些改變跟你一點關係也沒有。」

伊格萊西亞斯深知整型手術有風險，但認為每天開車一樣有風險，無法阻止羅德里戈的決定。伊格萊西亞斯甚至指出羅德里戈近來確診為「鼻中隔彎曲」（Deviated Nasal Septum），整型手術可能能改善他的呼吸問題。

但伊格萊西亞斯堅稱自己不贊同所有整型手術，比方抽脂：「想瘦的話必須大量運動，而不是抄捷徑。」伊格萊西亞斯補充自己住在整型很普遍的加州：「很多父母把整型手術當作送孩子的生日禮物。我們家則是兒子自己想整型，不是我主動要求的。」

網友emma126認為羅德里戈原本鼻子形狀完全沒問題，不懂為什麼他要整型，反倒是伊格萊西亞斯「活像個塑膠味十足的真人芭比」。網友Kookykakes也說羅德里戈本然就很帥了，請伊格萊西亞斯放過兒子，「不要毀了他的人生。」

手術 肉毒桿菌 聖誕節

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