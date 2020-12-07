餐點掉滿地！惡質外送員裝沒事「撿起來再給客人」

日前一名於英國倫敦的Uber Eats外送員不小心將外送餐點打翻，卻徒手將食物重新放回容器內，最後還若無其事地交給訂餐客人。而此外送員的誇張行徑也遭監視器錄下，引來許多網友的批評熱議。

據英國媒體《太陽報》報導，訂餐者為46歲母親艾瑪（Emma），在5日時透過App叫外送，總共花費26.5英鎊（約新台幣1000元）購買速食餐點。

但當41歲丈夫強納森列維（Jonathan Levi）領到食物時，卻發現部分餐點的蓋子不見，在詢問外送員後，對方卻堅持表示餐點沒問題。直到接到鄰居打來的電話，並表示餐點已遭外送員打翻，要他們千萬不要吃那份餐點。

據鄰居瓦倫丁（Michael Valentine）提供的監視錄影畫面顯示，外送員抵達後便拎著裝有餐點的紙袋朝向屋子走去，沒想到途中紙袋就突然破掉，全部餐點都灑落一地。隨後，該名外送員猶豫數秒後，竟徒手撿起一地的餐點，並把破掉的袋子踢進汽車底下，若無其事地將餐點交到客人手中。

此監視器影片一曝光，便引來大批網友撻伐，紛紛表示「顯然是外送員的錯」、「所以我都直接從店家外送管道那裡買，不需要中間的第三方」；但也有留言認為，餐廳也必須負起責任，很有可能是因為餐點過重。目前，該外送平台業者表示，已對此事展開調查「一旦確認消息屬實，將取消該名外送員相關權限。」