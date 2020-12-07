電玩迷爸爸嫌哭聲太吵怒出手 7周大嬰頭部重創亡

澳洲23歲電玩迷麥可唐納（Joseph William McDonald）日前坦承，自己因7周大兒子哭聲干擾他玩PlayStation遊戲，一時氣憤失手殺死兒子。麥可唐納於上週五開庭認罪。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，7周大的盧卡斯（Lucas）受麥可唐納重擊頭部而身亡。案發當天盧卡斯的媽媽莎曼沙（Samantha）在廚房聽見盧卡斯高頻哭聲，她詢問麥可唐納怎麼回事，麥可唐納回應他只是在拿包巾「包裹」盧卡斯。但稍後莎曼沙餵盧卡斯喝奶時他不喝，且晚間身體狀況惡化，便緊急送盧卡斯就醫。

麥可唐納起先對莎曼沙跟醫護人員說謊，只說自己不小心大力撞到盧卡斯後腦杓，但醫生深入檢查盧卡斯後，發現他的外傷不是意外造成，而是物件重擊頭部外傷，但已延誤治療時間。麥可唐納事跡敗露後逃離醫院，最後在警方發出全州通緝令才投案。

報導指出麥可唐納事發時搖晃盧卡斯，並將他的頭重擊到地板上。在盧卡斯死前幾周，麥可唐納曾上網搜尋「憤怒管理方法」，他也曾傳訊跟莎曼沙致歉說自己是「最糟糕的爸爸」以及「最糟糕的伴侶」。

莎曼沙表示麥可唐納應該要好好保護盧卡斯並給他安全感，卻發生如此憾事，認為麥可唐納「不配做爸爸，也不能被原諒。」麥可唐納將面臨最高20年刑期。