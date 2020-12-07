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長期受家暴忍無可忍 名模一刀刺死帶女人回家的丈夫

聯合新聞網 / 綜合報導
刺死丈夫的26歲名模身影常見於各國雜誌以及俄羅斯版Vogue雜誌封面，她也曾擔任俄羅斯高級服飾代言人。圖／取自mirror
刺死丈夫的26歲名模身影常見於各國雜誌以及俄羅斯版Vogue雜誌封面，她也曾擔任俄羅斯高級服飾代言人。圖／取自mirror

俄羅斯26歲名模蘇達可娃（Lilia Sudakova）日前被控殺害28歲丈夫博博弗（Sergey Popov），一旦定罪她將面臨長達15年的監禁。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，蘇達可娃行兇當天，酒醉的丈夫帶著一名從酒吧搭訕的女子要求蘇達可娃為他們倆煮晚餐，妒火中燒的蘇達可娃稍後持菜刀刺死丈夫。事發後蘇達可娃雖然急電救護車前來救援，博博弗仍在醫院撒手人寰。

蘇達可娃的身影常出現在各國雜誌以及俄羅斯版Vogue雜誌封面，她也曾擔任俄羅斯高級服飾代言人。

蘇達可娃48歲的母親援引一名案發現場目擊者證詞表示，博博弗當時用力地抓住了蘇達可娃的頭髮，還踢她的腿。雖然中間博博弗暫時收手，但在蘇達可娃切生菜沙拉時又回來找她，蘇達可娃情急之下才將刀插入博博弗身體。

蘇達可娃母親表示女兒當時渾身都在發抖，堅稱「蘇達可娃才是長期家暴下的受害者，會刺死博博弗是出於自衛。」

蘇達可娃母親稱博博弗是個聰明的電腦奇才，但當他喝醉時就變成「目中無人的勢利眼」，還會發酒瘋毆打蘇達可娃。蘇達可娃母親指出女兒完全清醒，且認為俄羅斯法律對家暴受害者有偏見。

蘇達可娃的造型師朋友帕夫蘿夫斯卡雅（Karolina Pavlovskaya）也證實莉蘇達可娃是家暴受害者。帕夫蘿夫斯卡雅說蘇達可娃是「有著美麗外表、內心卻空洞的女孩。」

俄羅斯 家暴 救護車

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