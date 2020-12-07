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女童在公園遭割喉 父譴責醫療機構「原本能阻止精神病患者傷人」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國7歲女童三月中在當地母親節那天，被一名30歲女子刺喉身亡。圖／取自dailymail
英國7歲女童三月中在當地母親節那天，被一名30歲女子刺喉身亡。圖／取自dailymail

今年三月中的英國母親節，是當地49歲爸爸馬克（ Mark ）及42歲媽媽莎拉（Sarah）此生最痛心的日子。馬克那天帶著7歲女兒瓊絲（Emily Jones）去公園玩滑板車，瓊絲突然被坐在公園長椅上的30歲女子史佳娜（Eltiona Skana） 一把抓住猛刺喉嚨，並在送醫半小時內離世。

馬克周日首度接受英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）專訪，譴責心理醫療人員失職，放任精神病患者史佳娜在外遊蕩，且沒有強制史佳娜服用藥物，在瓊絲身亡前3個月也只對史佳娜進行1次評估。馬克氣憤表示史佳娜就像顆定時炸彈，但國民保健署心理健康信託機構竟說：「無法預測及預防瓊絲的事故。」

馬克不希望人們為他感到難過，但他有責任向大眾揭露女兒的故事，他認為醫療機構原本能避免女兒身故，卻讓女兒落得如此下場，「絕對引起公憤。」

馬克感謝當天見義勇為的路人坎丁（Tony Canty）在目睹瓊絲遇害後，立刻趨前制伏史佳娜，無奈為時已晚。馬克說事故發生的公園原本是他回家必經之路，但他現在會繞道而行。他也常因想起瓊絲在距離他不到200公尺處受害的畫面徹夜難眠。馬克激勵自己必須為了瓊絲保持堅強，會用餘生為瓊絲伸張正義且避免憾事再次發生。

《每日郵報》指出，非法潛入英國的阿爾巴尼亞人史佳娜是妄想型精神分裂症患者（paranoid schizophrenic）。過去曾接受大曼徹斯特心理健康國民保健署信託機構（Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust）治療。史佳娜3年前曾持刀威脅13歲少女，該事件卻未納入她的風險評估。史佳娜也有長年施暴史，曾以刀襲擊母親。

臨床醫師在知曉史佳娜病情可能惡化的情況下，還調低她的藥物劑量。史佳娜的姊姊也曾告知醫療機構人員她拒絕服用抗精神病藥物，在瓊絲受害後，史佳娜住所裡發現有1個月未服用藥物。

史佳娜提出精神失常原因承認過失殺人，本周二將宣判刑期。馬克直指奪走女兒性命的史佳娜卑鄙至極：「這個懦夫殺了我的孩子，對公眾造成威脅，我希望她在獄中度過餘生。」馬克也要求心理健康信託機構道歉，監督者應被革職：「高層要負全責，不能再躲進象牙塔裡，要像我一樣不能入睡。」

七歲女童遇害的公園，她在距離父親不到200公尺處被刺喉身亡。圖／取自dailymail
七歲女童遇害的公園，她在距離父親不到200公尺處被刺喉身亡。圖／取自dailymail

英國 事故 炸彈 殺人 母親節 醫師 患者

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