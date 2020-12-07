狗狗獨留車內 熱心女走近見6個大字笑噴 網民：難怪牠眼神囂張

寶貝寵物被主人獨留在密封車廂內，若遇上極端天氣或時間過長，容易釀成致命意外。早前外國有網民分享，指自己前往特賣場購物時，驚見車主把一頭混種犬獨留車內，然而車內汪星人卻十分淡定，眼神幽幽地看車窗外的風景，樓主擔心會否出意外，忍不住走近細看，赫然發現車內熒幕打出6個大字，讓她頓時「長知識」，明白狗狗其實獲皇帝級享受，因為牠正安坐在設有狗狗模式的Tesla（特斯拉） Model 3上。

外國網民愛德華斯（Miranda Edwards）早前在facebook發文，透露她到特賣場購物時，看到停車場外有一頭棕色混種犬被獨留在車廂內，令她擔心狗狗會否不適。從她上載的照片可見，混種犬看上去毫不慌張，反冷眼看着車外，愛德華斯靠近車窗細看，發現車內熒幕打出6個大字「My owner will be back soon」（我的主人很快回來），熒幕上還有一些細字，大意是叫人不用擔心，因為已開了冷氣，車內溫度是華氏71度（約攝氏22度）。

她靠近看始發現車內熒幕寫上「我的主人很快回來」，驚覺這是啟動了狗狗模式的Tesla，車內溫度因而維持在華氏71度（約攝氏22度）。（Miranda Edwards fb圖片）

出名天馬行空的馬斯克，因兩年前一個網民在其Twitter的提問，而爽快答應對方，並火速在4個月後（2019年2月）於Tesla Model 3增設狗狗模式（Dog Mode）。根據Tesla的官方影片介紹，狗主上車後若要啟動狗狗模式，只需要點選熒幕上的風扇團，選擇需要維持的溫度，然後便可以安心離開車廂，此時駕駛座旁的熒幕會顯示車內溫度，並寫上「我的主人很快回來」，以免路人誤以為狗狗被困車廂。如果汽車電池跌至不足20%，Tesla會自動透過手機程式通知車主。

網民笑言坐Tesla的狗狗特別囂張。（Miranda Edwards fb圖片）

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文章授權轉載自《香港01》