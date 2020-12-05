網紅伴屍直播兩小時 遭揭「胡椒水狂噴女友」殘忍行徑

日前於俄羅斯有一名30歲網路男主播斯塔（Stas Reshetnikov）為了獲得粉絲打賞，竟將28歲懷孕女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下幾度的室外陽台數小時，釀成一屍兩命悲劇。如今，又有外媒爆出該斯塔原本就是「仇女」人士，且在過去的直播影片中都可看到對女性的虐待及不滿情緒。

據外媒《太陽報》、《紐約郵報》報導，網名「Stas Reeflay」的列舍特尼科夫與格里戈耶娃常進行網上遊戲直播，不時互相惡搞，吸引到不少粉絲。2日時為了1000美元（約新台幣2.8萬元）的粉絲捐款，將僅穿內衣褲的格里戈耶娃反鎖在室外陽台，隨即返回電腦前繼續遊戲直播，再開門時卻發現格里戈耶娃已失去意識。

事實上，斯塔先前就常在直播上表達對「女性的不尊重」，直播內容充滿著羞辱、虐待狂和厭女的主題。更有一名自稱瓦倫蒂娜的朋友指出，斯塔過去的直播對女友「極為殘忍」，有一次甚至與朋友一起對瓦倫蒂娜噴胡椒水，看到她痛苦得在地上打滾與哀嚎，卻仍與友人在一旁嬉笑，甚至要求用胡椒噴霧「幫她洗澡」。

直播時與友人對著女友狂噴胡椒噴霧。 圖／《太陽報》

警方在斯塔的血液中驗出大量毒品與酒精反應，而法醫也證實格里戈耶娃可能有服用大麻等毒品，並有閉合性顱腦損傷與多處瘀傷、血腫，推測死前曾受到強烈毆打。