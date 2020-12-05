醫生拍片模擬「臨終視角」：這就是你死前最後看到的東西

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國迄今已奪走逾27萬人性命。可是無論防疫官員如何勸導，民眾如常外出消費與娛樂、繼續旅行，甚至上街抗議防疫措施。這些看在每天都目睹病人死去的醫護人員眼中，怎會不心痛。美國一名加護病房的醫生決定換個方式傳遞訊息，要讓民眾聽到他發自內心的呼喊。

在美國密蘇里州（Missouri）聖路易斯（St. Louis）華盛頓大學醫學中心（Washington University Medical Center）工作的醫生雷米（Kenneth E. Remy）拍攝一條影片，模擬自己正在為新冠肺炎病人插管時，病人會看到的景象——這可能是他們生命中最後醒着並清醒的時刻。

他自稱已醫治過逾1000名新冠肺炎病人，以及為其中100人插呼吸管。

片中他將鏡頭放在床上，模擬病人的視角：患者首先是看到冰冷的醫院天花板，以及每分鐘呼吸40次時，會上半身都在往醫生的方向劇烈動作，導致自己看到與醫生距離忽遠忽近、還有看着醫生以醫療器材插進病人的喉部。

雷米在影片中說：「我希望你生命中最後的時刻不會像是這樣。」他舉起在為患者插管時使用的喉鏡和呼吸管說：「如果我們在公共場合不開始配戴口罩的話、不保持社交距離的話、不經常洗手的話，這就是你臨死前會看到的東西。」

他說：「我可以肯定地告訴你，這會是你媽媽、或者你爸爸，或者你的小孩感染新冠肺炎時，他們臨死前看到的畫面。」

有網民稱看過這影片後覺得恐懼。雷米對此表示，拍片並非是想嚇人，而是想提醒民眾。他在片中說：「我求你們，請採取預防措施以降低新冠肺炎疫情傳播的機會，造樣我們（醫護人員）才能更有效地預防疾病。為了你，以及你所愛的人（，請這麼做吧）。」

他說曾聽過其他人說，戴口罩是沒效的；有病人告訴他說，他們不害怕新冠肺炎，因為因此死亡的機會是低的。雷米沒好氣說：「如他能以這個機率中樂透，他會每天都買彩券。」

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文章授權轉載自《香港01》