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首部007電影手槍賣出 買家豪擲734萬標下原因曝光
已故好萊塢男星史恩康納萊（Sean Connery）首部主演的龐德系列電影「第七號情報員」中使用的半自動華瑟（Walther） PP手槍，近期在美國加州比佛利山莊（Beverly Hills）拍賣會售出，一位美國人用25.6萬美元（新台幣734萬元）標下，超過原本預估的15萬至20萬美元（新台幣420萬至570萬元）成交價。
蘇格蘭籍的史恩康納萊1962年出演「第七號情報員（007）」，片中使用的就是這把已失效的半自動華瑟 PP手槍，這支手槍也成為007電影裡的代表物。史恩康納萊是首位出演詹姆士龐德（James Bond）的演員，他在今年10月31日去世，享年90歲。
根據路透社報導，朱力安拍賣公司稱手槍得標者是一位美國人，但他不願透露姓名，因為他和小孩著迷於每一部龐德系列電影，才想購買該支具象徵意義的手槍。
事實上，湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「捍衛戰士」（Top Gun）戴的頭盔也在拍賣會上以10.8萬美元（新台幣309萬元）售出，而布魯斯威利（Bruce Willis）在電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction）用的劍也以3.52萬美元（新台幣100萬元）賣出。
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