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影／支撐纜線突斷裂！「黃金眼」天文台崩塌畫面曝光
位於波多黎各的阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）在服役長達57年後，近年因嚴重損壞無法修補，被迫在今年退役等待拆除，1日卻直接崩塌，事發當時畫面於3日曝光。
無人機拍到畫面顯示，在支撐的纜線斷裂後，重達900噸的電子接收器墜落到下方的球形鏡盤上，整座天文台就此報廢。
今年八月，阿雷西博天文台兩條用來支撐鏡盤的纜線斷裂，造成結構毀損被迫關閉，當局也立即著手開始找尋修補的方法。一直到11月，官方評估修復作業太過危險，無奈下只能將它退役，但還沒等到拆除開工就先崩塌，讓這座服役57年的天文台走入歷史。
阿雷西博天文台於1963年落成，科學家曾用它來探索外星生命的信號、研究遙遠行星。知名電影「007：黄金眼」（GoldenEye）、科幻片「接觸未來」（Contact）曾在此拍攝取景。
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