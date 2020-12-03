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瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦 一名遠見卓識的歐洲人

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或許，那是他政治生涯中最暗淡的一天，但肯定是對他個人的嚴重羞辱和失敗：2005年5月29日，法國人全民公投對歐洲憲法說“不”。此後很久，他都對此無法釋然。作為歐洲制憲委員會主席，他融匯了當時25個成員國之間不乏沖突的利益，將自己的政治分量放在了這一重大歐洲融合舉措的天平上。

他毫不懷疑這一步伐的重大意義。這位中產階層自由派政治家呼籲國民提供支持：“請讓我們現在幻想歐洲”。但是，如他在回顧這段歷史時所確信的那樣，法國人當時濫用了此次機會，做出了源於內政動機的抗議性投票。

歐洲憲法方案由此失敗，不過，其中的某些核心要點仍煥發生命力，並在兩年後寫入了裡斯本改革條約，——完全符合將生命中的重要部分奉獻給了“歐洲項目”的政治戰略家德斯坦的本意。

攻佔康斯坦茨時他坐在第一輛坦克內

德斯坦一生致力於歐洲一體化和德法友誼，這也同他的個人歷史有關。1926年2月2日，他出生在德國的科布倫茨，其父是法國佔領軍的一名軍官。1945年，德斯坦作為自由法國武裝力量的一名年輕士兵重新踏上德國土地。當時，歐洲大陸這兩大強權之間的關系處在戰爭和敵對之中：德斯坦仕途開始時面對的歐洲局面。

這位後來有4個孩子的為人之父上過兩所國內最著名的精英大學，為日後在法國政府機構中快速升遷打下了基礎。30歲上，這位官員從行政轉入政界。思維敏捷的他很快引起注意：他先當上了國務秘書，然後升任財長，1974年，——在蓬皮杜總統突然去世後——48歲的德斯坦成為了法國歷史上最年輕的總統。

自由化改革

入主愛麗舍宮後，這位“新人”以現代化面目出現：他放開墮胎法，將公民選舉權下限年齡從21歲降至18歲，致力於制定新的離異法。不過，石油危機和失業率上升也發生在他的任期內。

尤其是本營壘內的政治競爭使他分心。他不安分的首任政府總理希拉克自建政黨，成為1981年這位中間自由派總統僅在職一屆後便不得不離開愛麗舍宮的原因之一。而有關從非洲專制者那裡接受鑽石饋贈醜聞更損害了他的公眾形象。

上任之初，國家的改革是他的最重要使命。不過，德斯坦很快集中精力於外交政策。這位法國人與德國聯邦總理施密特結成強有力的對子，經由歐洲貨幣體系為後來的歐洲共同貨幣——歐元打下了基石，並推進了歐洲大陸的統一化進程。較小範圍的西方工業七國峰會機制也源於他的動議。

個人生活惹非議

德斯坦的父親出身顯赫，並在1920年代買來貴族頭銜。德斯坦本人則因出格的私人生活方式引起關注。被法國人慣於簡稱為“VGE”（他法語姓名的全稱的首個字母組合）的這位總統居住在家鄉奧弗涅（Auvergne）的一座宮內，2005年，他又另蓋了一座宮。

時任總統的一次駕車事故也未能讓國民忘懷。據媒體當時客氣的報道，晨曦微露時分，“VGE”在“有人陪伴”的情況下，駕私車在協和廣場與一輛牛奶運貨車撞個滿懷。如此，當德斯坦2009年向公眾透露了另一個交往關系時，法國人一點都不驚奇。在他的愛情小說《王妃與總統》中，這位前總統暗示在1980年代曾與戴安娜女爵有染。

憂慮歐洲未來

因其對歐洲一體化的貢獻，德斯坦多次受獎。他是出生地科布倫茨市的榮譽公民、亞琛卡爾獎和威斯特法倫和平獎的得主。2003年12月，地位崇高的法蘭西學院（Académie Francaise ）將他列入“不朽者”名單。德斯坦與當時的德國談判伙伴施密特結下終生友誼。出自戰爭代的這兩位國務活動家的會晤一再涉及歐洲的未來。 2013年早春時節，在巴黎的最後一次會面亦然：德斯坦描繪了對2030年歐洲的憧憬之圖。當時87歲的這位老人希望歐洲有這樣的未來：統一的退休金和社會福利、堅挺的統一貨幣、統一的財政規則。然而，他不再能經歷到這一融合步驟了。

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