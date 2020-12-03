不顧反對和年輕男子同居 老婦被活活打死「面目扭曲變形」

日本北海道近日發生一起命案，兇手以殘忍的方式殺死被害者。而由於兇手本身患有精神問題，因此在案發前，被害者的親友們就曾擔心悲劇發生。

根據日本媒體「文春Online」報導，北海道札幌市在10月28日發生一起命案，一位60幾歲的婦女遭到毆打致死，臉部甚至被打到扭曲變形，死狀相當悽慘。而兇嫌則是和他同居，現年29歲的男子森晃生。

報導指出，森男過去已有不少前科，一度被帶到少年感化院指導，後來也持續被公益團體援助、追蹤。公益團體成員表示，森男平常其實個性溫和，一直希望能過上「普通人的生活」，可是最近一個月，森男明顯遭遇到了什麼事，脾氣變得相當暴躁。

遭到殺害的60幾歲女性，是過去偶然和森男相遇後，意外意氣相投的人。女性後來決定與森男在一起，但遭到週邊朋友的反對，他們認為森男精神狀態不安定，久了一定會發生不好的事。然而該女性同情森男，仍不顧反對和他同居，結果朋友的話不幸言中。

報導指出，類似像這樣的精神病患，最後常常連醫院或相關單位都不收，毫無收容之處，生活費漸漸用盡之後，容易成為犯罪份子。這樣的現象，也成為目前日本的社會問題之一。