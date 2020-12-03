拍出巨石一刀兩斷景象！日本奈良一刀石成《鬼滅》聖地

位於日本奈良市柳生町、以劍豪傳說聞名的巨石「一刀石」，目前正因人氣漫畫《鬼滅之刃》的粉絲等人而熱鬧不已。由於在正中間處一分為二的一刀石，跟在漫畫中登場的岩石相似，因此造訪的民眾裝扮成喜愛的登場人物，在現場享受著拍照樂趣。

在《鬼滅之刃》的作品當中，有著主角將岩石一刀兩斷的場面，由於在一刀石前能夠重現該場面，因此對粉絲而言便成了「聖地」。

根據柳生觀光協會指出，自今年3月左右起在社群網站(SNS)等被介紹後，造訪的人便開始增加。而先前雖受新型冠狀病毒的影響一度減少，但夏天左右開始又再度增加。據了解，一刀石附近的停車場，在8、9、10月的停車數量，相較前1年增加到了4倍至近7倍。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》