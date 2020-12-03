日本社長痛罵員工「去死、家人下地獄」 錄音檔流出引公憤

日本近日流出一段錄音檔，爆出一間知名企業，社長長年對部下惡言相向，詛咒辦事不力的員工去死等等，誇張言行引起網友公憤，認為這名社長必須辭職負責。

根據日本媒體「文春Online」報導，擁有300名員工的上市企業「Casa」，近日被公開一段社長宮地正剛的錄音檔案。這個錄音是2018年9月時，宮地社長不滿底下員工，憤而飆罵「你這混蛋」、「我宰了你」，長年對部下惡言相向的行為因此被爆出。

曾有員工不堪其擾，提出辭職要求，結果被社長威脅「想辭職就拿錢出來，要3000萬日圓（約相當於816萬元台幣）」，並揚言扣押他價值7000萬日圓（約相當於1906萬元台幣）的公司持股。該員工於是找上律師，在對方的建議下，決定把和社長談話的過程以錄音蒐證。

後來再與社長談話時，宮地社長再度羞辱他「給我下地獄，償還損失到死為止吧笨蛋」、「我頭腦很怪，很危險的，哪天受不了就推你去撞電車」、「給我死去十八層地獄，你家人也通通給我死去十八層地獄」等等。結果該員工辭職之後，宮地反告他有暴力行為，員工於是公布了當初的錄音檔，表示自身清白。

媒體曾試圖聯絡宮地本人詢問詳情，宮地則表示一切子虛烏有，就匆忙掛了電話。而其他員工也證實，宮地平常確實有口出惡言的習慣。法律專家則認為他的言論很明顯已觸犯威脅等的罪刑。

錄音檔在網路上公布之後，也引起網友的激憤，表示：「還威脅到家人，這絕不可原諒」、「這是什麼三流藝人的演技嗎」、「多愁善感的中二生會這麼氣也沒辦法。什麼你說他48歲？」更有人直言，公司必須把他換掉，徹底進行改革才有救。