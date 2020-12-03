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新手媽媽精神崩潰殺害出生15天兒 網友質疑：丈夫都沒責任？
養兒育女的壓力有多大，做父母的都知道。日本最近就發生一起命案，起因疑似為母親顧孩子顧到精神崩潰，因而演變成殺子悲劇。
根據日本媒體「日テレNEWS」報導，日本神奈川川崎市內近日發生一起命案，一位35歲的母親「小山浩美」，疑似在自宅中殺害的年僅十五天大的嬰孩。由於小山平時為人認真，在鄰里間評價很好，因此令許多人不敢置信。
報導指出，小山的丈夫日前得知，妻子照顧小孩十分勞累，感到有些擔心。案發不久，丈夫正和小山通電話，從中察覺妻子的態度有些奇怪，於是馬上找自己的母親接聽。母親隨後去察看嬰兒的狀況，竟發現在床上的嬰兒已經死亡。小山遭到逮捕後，也坦承是自己下的手。
消息曝光後，許多網友也感慨育兒不易，表示：「孩子生出來之後動不動就哭，常常24小時都得戰戰兢兢的，對精神折磨很大」、「可能有產後憂鬱症」、「日本應該要提供母親的心理治療才對」。也有人質疑「難道同居的人都沒有出手幫忙嗎」、「這丈夫該不會認為自己沒責任，把照顧孩子的事情全推給她了」。
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