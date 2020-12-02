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女星改名成跨性別人士 曾被金牌導演侮辱：你應跟她上床

香港01 / 撰文／謝茜嘉
加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。圖擷自Elliot Page FB。
加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。圖擷自Elliot Page FB。

好萊塢著名女星Ellen Page繼2014年出櫃表示自己是同性戀後，昨日他在instagram宣布正式成為跨性別人士（transgender），並改名為 Elliot Page。性別議題讓Elliot Page在演藝路上飽受困擾，不少網民想起3年前他曾自爆年少時被《變種特攻：兩極爭霸》導演畢特烈納（Brett Ratner）性騷擾一事，當年畢特烈納當眾出言侮辱其同性戀身份，令他非常痛苦。

加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。圖擷自Elliot Page FB。
加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。圖擷自Elliot Page FB。

加拿大著名演員 Elliot Page生於1987年，他在2007年憑電影《Juno 少女孕記 》（Juno）爆紅，後來接拍不少賣座電影及電視劇，包括參演《潛行凶間》（Inception）及Netflix大熱作品《雨傘學院》（The Umbrella Academy），被稱是好萊塢看好的新星之一。

不過2014年演藝事業如日方中的他，在人權運動組織「Human Rights Campaign」舉辦的發光發熱（Time to Thrive）座談上公開出櫃，表示自己是同性戀者，演說中他一度哽咽，訴說多年來遭遇的歧視與內心的煎熬，「我厭倦了以噤聲來隱瞞與說謊，我痛苦了許多年，我今天在這裏，與你們同在，站在痛苦的一方。」。

3年前好萊塢演藝圈被爆多宗性醜聞， Elliot Page亦曾發表公開文章，大爆16歲時曾被一名導演飯局上在枱底摸腳。他更公開指責曾拍攝《火拼時速》（Rush Hours）的著名導演畢維納（Brett Ratner）當眾因他的性向作出侮辱。

Elliot指，2006年僅18歲的他接拍《變種特攻：兩極爭霸（X-Men: The Last Stand）中的「幻影貓」（Shadowcat）一角。在記者會開始前，導演畢維納突然當眾指着旁邊一位大他10歲的女性笑說：「你應該跟她上床，好讓她知道自己是女同志。（You should f–k her to make her realize she’s gay）」

加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。圖擷自Elliot Page FB。
加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。圖擷自Elliot Page FB。

Elliot解釋，當時自己未宣布出櫃，而且仍不確定性取向，面對着畢維納公開的侮辱，他感到非常生氣又難堪。他又指畢維納常在片場對女性工作人員不禮貌，又會說出淫穢的笑話，當時更曾強迫他必須穿上寫有「Team Ratner」的T恤，以行動表達對導演的祟拜，但他堅決拒絕，直言：「我跟你不是同一隊！」

結果他當日即被電影製片嚴重警告：「妳不准這樣對導演說話！」他更因此在劇組被懲罰，是演藝生涯中最苦不堪言的回憶。後來他宣布出櫃後，積極為LGBTQ群體發聲，更可自由地與伴侶Emma Portner生活，他坦言是人生中做過最好的決定。

加拿大演員Elliot Page（前名Ellen Page）與伴侶Emma Portner。圖擷自Elliot Page FB。
加拿大演員Elliot Page（前名Ellen Page）與伴侶Emma Portner。圖擷自Elliot Page FB。

延伸閱讀：

Ellen Page宣布跨性別　嘲諷留言引罵戰　網民：難怪港人不敢出櫃

Ellen Page宣布跨性別改名Elliot Page追求真我　網民熱搜什麼呢？

文章授權轉載自《香港01》

同性戀 跨性別 加拿大 人權

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