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登陸有望！最新技術可將火星鹽水轉化為可利用的燃料和氧氣
根據過往研究，火星上有水，但大部分的水都被凍結，其餘則與鹽結合在一起，無法成為將在2033年造訪火星太空人的補給資源。
然而美國技術新聞資訊網站科技藝術（Ars Technica）日前報導，聖路易斯市華盛頓大學（Washington University）團隊開發新技術，利用電力將鹽水分解成氧氣和氫氣，轉化為可利用的燃料和氧氣，並能在攝氏負36度的火星大氣中運行。
這個鹽水電解槽裝置產生的氧氣，也比今年七月美國國家航空暨太空總署火星氧氣ISRU實驗（NASA's Mars Oxygen ISRU Experiment）提煉出的氧氣多出25倍。
科學家們稍早發現太空人即便只是在火星上短暫生活，仍需要呼吸的氧氣以及返回地球的燃料。而目前美國國家航空暨太空總署發射到火星的探測器「火星2020」配備使用高溫電解儀器，只能從空氣中的二氧化碳製造出氧氣，不能製造氫氣。
華盛頓大學教授拉瑪尼（Vijay Ramani）提到最新的技術則能分解鹽水成氧氣和氫氣，改變了火星計畫，甚至「在地球上也能將海洋轉化為可用的氧氣及燃料來源。」
華盛頓大學研究團隊期盼與美國國家航空暨太空總署合作研發技術，並希望運用在地球深海資源開發。
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