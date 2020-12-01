聽新聞
test
0:00 / 0:00
哆啦A夢《STAND BY ME 2》廣告 靜香感人告白因1個細節被炮轟？
因應新冠肺炎疫情，原訂今年8月在日本上映的《哆啦A夢》系列50周年記念電影《STAND BY ME 2》延至11月20日才公映！就在上映當天，日本《読売新聞》刊登了電影的全版廣告，分為是大雄與靜香的不同宣言雙版本。溫馨、浪漫又感人的告白，見證着他們的愛靜，詎料靜香版本表達出的信息，卻因1個細節竟在網上掀起了「性別岐視」的爭議。
《STAND BY ME 2》的故事描繪出大雄與靜香的未來，因此在《読売新聞》刊登的廣告亦有2個版本，分別是大雄的獨照與內心讀白，以及靜香由哆啦A夢陪伴的感人告白版本，不同版本的文字，分別訴說兩人多年來的心聲，不少網民高呼感動。惟有網民卻另有關注點，Twitter更有大量留言炮轟廣告縱容「岐視女性」！
靜香的對大雄的告白有無限包容，最後更以「野比靜香」署名作結，沒料到惹起網民表示反感。事緣日本法律上，女性出嫁需冠夫性，然而近年當地社會對此安排的反對聲音愈演愈烈，認為是貶低女性地位，因此這次「野比靜香」的署名造成爭議，認為是歧視女性。另外，不少人認為廣告中的大雄依然是軟弱男子，而靜香卻必須作為照顧者去支撐他以及替他善後，令人感覺靜香的境況實際上相當淒慘。
延伸閱讀：
多啦A夢50周年｜重溫《兒童樂園》版叮噹 原來當年仲有隻IQ蛋？
新冠肺炎｜《多啦A夢》胖虎中招最先傳染誰？ 網傳IQ題高手秒答
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言