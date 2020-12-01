日本裝有小行星砂石密封艙 預計12月6日返回地球

為了將可能成功採集到小行星砂石的密封艙送返地球，花了逾一年、飛行約3億公里的日本探測機「隼鳥2號」逐漸接近地球，預計日本時間12月6日凌晨，密封艙就會進入地球大氣層。

日本放送協會（NHK）報導，隼鳥2號（Hayabusa 2）6年前升空後飛往小行星「龍宮」，在龍宮上所採集到的樣本，很可能成功裝進這個密封艙內。隼鳥2號團隊為了讓密封艙順利返回地球，今天下午4時進行最後一次軌道修正，並對外宣布一切正常。

隨著這次的軌道修正，密封艙預計將落在便於回收的澳洲南部沙漠地帶。

隼鳥2號到下午4時止，距離地球約174萬公里，正以秒速逾4公里速度朝地球飛行。

密封艙預計本月5日下午2時30分與隼鳥2號分離，接著在本月6日凌晨2時28分到29分進入地球大氣層。之後，密封艙預計在凌晨2時50分左右著地，並由相關人員進行回收。

如果密封艙能夠成功返回地球的話，將是繼隼鳥1號後再度將小行星砂石帶回地球，而這項艱難的任務能否成功受到舉世關注。

隼鳥2號2014年12月順利從鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達龍宮周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80億4000萬元）。

隼鳥2號2019年2月22日成功登陸龍宮，同年7月又成功二度登陸，同年11月返航。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。