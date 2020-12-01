在家工作私網遭駭 日本政府機構也淪陷

受疫情影響，許多企業改讓員工居家辦公，卻恐成為資安破口。近日，日本資安專家指出，駭客利用民眾居家辦公使用的虛擬私有網路（VPN）的服務漏洞，竊取使用者的帳號、密碼等身分驗證數據，已有600多家企業與政府機構受害，包括日本警察廳及國家旅遊局。

根據《共同社》報導，受疫情影響，許多企業改讓員工居家辦公，員工在家須透過VPN，遠端連結至公司系統辦公。日本資安專家在11月30日指出，駭客利用民眾居家辦公使用的VPN的服務漏洞，竊取使用者的帳號、密碼等身分驗證數據。

受駭客攻擊的單位包括日本警察廳、國家旅遊局、瑞可利公司、札幌大學等，至少已造成607家企業與政府機構受害。報導指出，出問題遭駭客攻擊的是美國防特網公司（Fortinet）製造的VPN機器，全世界約5萬台，其中約一成、5400台與日本有關。

對此，Fortinet表示，已在2019年5月發布修補程式，以修補VPN服務中的相關漏洞，日本IT專家組織也反覆提出警告。然而，還是愈來愈多民眾擔心，身分數據驗證失竊所造成的受害範圍廣大，因為駭客可以輕鬆地進入機構內部系統，竊取機密訊息。

網路安全企業S＆J社長三輪信雄也警告，公布名單上的VPN機器已有很多遭受攻擊，今後或許會有機構的系統被駭客所侵佔。

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