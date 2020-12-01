「希望她慢慢死去…」母從女兒一個月大開始注射漂白劑、剃刀割全身

土耳其31歲女子珂盧可（Ezgi Korucu）日前被指控拿剃刀割傷一歲半女兒的身體，還在女兒身上注射漂白劑。檢方認定珂盧可「蓄意使用酷刑殺害孩童」重判她20年以上徒刑。

珂盧可先前曾被拘留並釋放了兩次，直到去年一月再次被醫生揭發虐童惡行。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，珂盧可被捕時表示「以後不會再犯」，坦承自己「無法愛女兒，希望她慢慢死去。」於是珂盧可趁其他家人熟睡或離家時虐待女兒，用剃刀割她的頭、腿、胸部以及眼皮。還從女兒一個月大時用注射器將肥皂和漂白劑注入了她的靜脈。珂盧可提到警方曾懷疑並調查她的惡行，但她始終否認犯罪。

育有三名孩子的珂盧可從獄中寫信給女兒向她道歉，解釋自己不是一個「壞媽媽」。她還寫信感謝結婚13年的丈夫：「非常感謝你沒有在孩子面前羞辱我。」

珂盧可律師指出，她的偏差行為起因於她婚姻中遭受虐待，希望坐牢讓她「逃離現實生活」。