聽新聞
test
0:00 / 0:00
百萬美元獎金全捐出！ 亞裔大廚成老牌益智節目首位名人得主
美國益智遊戲節目《超級大富翁》開播21年，其中只有13位參賽者成功留到最後，抱走獎金成為真正的百萬富翁。本月第14位百萬富翁出現，且竟是知名美籍韓裔大廚張碩浩（David Chang）。他經營的「福桃」（Momofuku）不但是美國知名餐飲品牌，他還曾經出過自傳、被拍成紀錄片、也曾摘下米其林星星。他也成為該節目有史以來第一個獲獎的名人。
根據CNN報導，在節目中，張碩浩一路過關斬將來到最後一題，他可以選擇放棄作答並拿走50萬，或是挑戰百萬獎金題，但一旦答錯就什麼都沒有。在他決定進行挑戰後，他拿到的題目是「誰是第一個能在白宮使用電力系統的總統？」雖然他對答案毫無頭緒，但在使用「求助」詢問好友ESPN記者凱姆斯後，他正確回答出答案「班傑明‧哈里遜」，也成功拿下百萬獎金。
在遊戲前，張碩浩便已說好將獎金直接捐給「南方煙燻協會」，該協會以幫助陷入危機的餐飲從業人員為宗旨。他們在得知張碩浩拿下最大獎後也十分振奮。張碩浩表示，受疫情影響，許多店家都已經關門或只能苦苦支撐。「既然政府沒辦法給予適當的幫助，那就我們自己來。」該協會也表示，隨著冬天到來，餐飲業的生意只會更差，張碩浩的這筆捐款估計能幫助到500名左右的從業人員。
張碩浩本身為韓國移民二代，在日本教英文時愛上了拉麵，決心往餐飲業發展，並在紐約以拉麵店起家，開始多角化經營起龐大的餐飲帝國，高知名度也使他成為電視節目和戲劇的常客。即使如此，他旗下仍有數家餐廳撐不過這次疫情而倒閉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言