百萬美元獎金全捐出！ 亞裔大廚成老牌益智節目首位名人得主

「想當幸福的新娘，無奈是皇宮魁儡？」日本才剛被立為皇嗣的秋篠宮，在29日的公開談話中，突然針對長女真子公主的婚姻大事表態「會尊重選擇」。看似平凡的話語，實則暗藏皇族內部的婚姻風波；現年29歲的真子公主，原本在2017年已決定與平民身分、還在研究所進修的小室圭訂婚，本該為皇室之喜，沒想到夫家卻爆出債務糾紛而引發一連串醜聞，最後不僅婚事延期，秋篠宮的不滿態度和真子的堅持，也都讓外界甚為在意。今年2020是婚期後續底定的最後期限，儘管真子強調結婚的心意不變、秋篠宮也鬆口同意，但到底哪個良辰吉日才可以結婚？秋篠宮仍說：「之後再好好考慮。」而這場結婚風波，又再牽扯出皇族女性外嫁後的上億資金補助、以及攸關皇室繼承與人丁凋零的女性宮家難題。

2020-12-01 09:46