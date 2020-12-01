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疑電線裝置出錯 8歲女童在聖誕裝飾點燈瞬間被電擊身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
女童母親在意外發生前為她拍照。圖／取自mirror
女童母親在意外發生前為她拍照。圖／取自mirror

巴西一名8歲小女孩佛蘿可（Julia Franco）日前跟家人去公共廣場觀看聖誕點燈，卻在點燈的瞬間被高壓電電擊身亡。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，佛蘿可當時觸碰到一片裸露在外的金屬，而這片金屬疑似連接裝置錯誤的電線，讓佛蘿可不幸當場死亡。

佛蘿可的母親阿爾梅達（Rejany Honoria de Almeida）至今還不能相信原本開心等待點燈的女兒瞬間被電死的事實：「誰會想到家庭出遊會演變成悲劇。」

報導指出，佛蘿可跟家人在點燈前30分抵達現場，阿爾梅達幫佛蘿可拍照後，孩子們就在設置燈光隧道的金屬結構附近玩耍，佛蘿可把手放進隧道中卻被卡住，就在點燈的瞬間發生觸電意外。佛蘿可的父親立刻緊急呼叫救護車將佛蘿可送往醫院，然而她已回天乏術。

警方透露過去10年都由同一批專業工人負責安裝，現正調查哪個環節出錯，廣場的聖誕燈飾在案情明朗前會維持關閉。

巴西 聖誕節

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