她婚禮辦「親友團攝影大賽」 想省錢 網友曝可怕後果

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，一名準新娘在臉書PO文說自己婚禮想省攝影師錢，準備舉辦「攝影大賽」邀請親友為新人拍照，最後再頒發獎品給優勝者。這位準新娘請問網友：「這個省錢好方法還好嗎？」

大多數網友批評這個點子「糟透了」，準新娘最後可能會收到一堆「她最特別的大日子用手機拍出的恐怖照片。」網友ltwj直言這真是愚蠢至極、廉價的點子，認為最後賓客搶著拍照，會讓現場一片混亂，「沒有人會好好觀看跟享受這場婚禮。」

但是網友YorkyWomble則表示大家評判都太惡毒了，畢竟「這是新娘的婚禮，她想怎麼做都可以。」認為如果新娘付不起攝影師的錢，舉辦攝影大賽也許不失為一個好辦法。網友katie提到自己的女兒之前結婚也沒請攝影師，而是請賓客回饋婚禮當天拍的相片，女兒再自行挑選喜歡的洗出來放相簿，因為說老實話，「到底有多少人常看自己婚禮的照片？！照片拍得多好很重要嗎？」

網友mebyme也分享之前自己婚禮也因為預算考量沒請攝影師，而是請很會拍照的朋友幫忙，朋友也很樂意接下這份工作，雖然不是專業攝影師，但「仍有幾張拍得不錯可以裱框，而且因為是朋友拍攝，又多了層特殊意義。」