公式被破解？普林斯頓4高材生刮中61張彩券 1.7億元入袋

彩券有公式？你相信嗎？不少人在購買彩券前，總會用各式各樣的數學公式去推演自己的最佳號碼。美國知名普林斯頓大學（Princeton University）畢業的4名高材生，僅花費一年半的時間，便中了61張彩票，彩金總金額共逾600萬元美金，相當於新台幣1.7億元的獎金，讓人驚訝連連的同時，卻也引發了疑似彩券公式被破解的疑慮。

一年半內連續刮中61張刮刮樂或彩券是什麼感覺？美國4名畢業自常春藤聯盟名校的高材生，合創了一間名為「黑天鵝」(Black Swan Capital LLC)的公司，其中以普林斯頓大學畢業生、年僅27歲的曼努埃爾‧蒙托里（Manuel Montori）作為領導人，4人持續且頻繁地在美國華盛頓州、密蘇里州、印第安納州及華盛頓哥倫比亞特區等地購買大量的刮刮樂，根據美媒稱，他們運用美金4萬8000元（約新台幣135萬元）作為資本，一口氣買了同一家彩券行的彩券。

這家超狂的「黑天鵝」公司，除了曼努埃爾，還包括26歲的Matthew Gibbons，25歲的漢娜‧戴維羅伊（Hannah Davinroy），及29歲的柔伊‧布奧納紐托（Zoe Buonaiuto），4人年齡均未滿30歲。

根據《英國鏡報》報導，剛開始，曼努埃爾現身領取61張彩票，均為印第安納州的Hossier彩票。當中有58張中獎彩票的價格為1千美元，另外3張中獎彩票為1萬美元，總獎金為8萬8,000美元。4人在隔了一禮拜後，再次贏得密蘇里州500萬美元最高獎金為500萬美元的刮刮樂頭獎，此後，戴維羅伊在2019年12月在華盛頓哥倫比亞特區中了100萬美元的彩券，於今(2020)年9月於密蘇里州中了12萬1,000美元，及曼努埃爾在2019年3月從特區也中了10萬美元。

漢娜和柔伊也在今年初於印第安納州一次收購多達400張刮刮樂，詭異的是兩人要求彩券行在新款的刮刮樂開始販售時務必告知她們，她們幾乎是在第一時間內大量收購了新到店的刮刮樂，隔不久，兩人再砸4萬8,000美元，一次購買了1,600張票。4人僅花費一年半的時間，便中了61張彩票，彩金總金額共逾600萬元美金。

「黑天鵝」公司成員連連中大獎，讓人開始問：這4位年輕人是否運氣太好？有人懷疑他們利用公開資訊的數據，來有效並極大地縮減了沒中獎的機率，他們可用已售出的某款刮刮樂數量，來推測其中最高獎金是否已被人買走。此外，該公司成員似乎專門挑取尚未贏得最高獎金，且即將結束的刮刮樂或彩券為購買目標。

更有數家專家認為，他們似已研發出一套數學公式來有效提高中獎機會。紐約州立大學生物統計學家杰佛瑞‧米茲尼克斯基（Jeffrey Miecznikowski）稱：「短時間內贏得多項大獎，這非常罕見。我不知道他們是怎麼做的，但他們一定能獲得一般人無法獲得的訊息。」杰佛瑞更直指彩券或刮刮樂是無法用數據的科學公式就能破解的。

該公司取名為黑天鵝，所謂的黑天鵝效應（Black swan theory），意指極不可能發生，現實中卻又發生的事件。其具有三大特性：這個事件是個離群值，因為它出現在一般的期望範圍之外、過去的經驗讓人不相信其出現的可能，及它會產生極大的衝擊。