英航疑爆性醜聞！空中服務員涉賣淫 誘乘客機上交易

在3萬多呎高空發生性行為，隨着續有航空公司在客機上設置套房後，已不是什麼成人電影的橋段。英國航空公司（British Airways）正在調查屬下是否一名女性空中服務員將機艙變成她用來「做生意」的「高空性愛俱樂部」（High Mile Club），向乘客提供「天上人間」的服務。

High Mile Club是對一群追求在數萬呎高空發生性行為的人的調侃，然而想躋身這「俱樂部」的大有人在，也讓這位自稱是英航空中服務員的女子在「推銷業務」時多了一個賣點。

女子自稱是以英國希斯路機場為基地的英航機組成員，不過她的身份尚未獲得證實。英航在回應事件時稱，公司任何時候都對所有員工行為有最高的要求，並在調查有關說法。

這名空姐在Instagram、Twitter及OnlyFans開設名為AirHostess71的帳號進行宣傳。她發布多張在機上拍攝、堪稱是「制服誘惑」照片。其中一張照片，她穿上黑色絲襪的雙腳搭着前方座椅椅背，照片附註是：「親愛的乘客，我是你的空中娛樂，你想讓我做什麼呢？」，也有她在機上洗手間內拍攝自己下半身照片，圖片說明是「周日不穿內褲」。

這位乘工作之便、在執勤場所同時「做兼職」的女子可說是「生財有道」。她在網上以25英鎊（約台幣950元）的標價出售自己的內褲，然而來到「一對一服務」時，收費當然不菲。她要求潛在顧客先付50鎊（約台幣1900元），才可與她見面，之後再談價錢，而且不許客人討價還價。除了她所暗示的客機機艙，顧客亦可在酒店客房進行交易。

她在自己的網誌中寫道：「如你想要機上的成人娛樂，你只需給我一筆錢，然後你會如你所選擇的，得到與別不同的體驗。」

《太陽報》引述一名消息人士稱，她顯然是在賣淫，以及利用她在英航客機上拍的照片來宣傳，又指她身穿英航的制服，所以她一定是一名空中服務員。受訪消息人士稱這是令人震驚的瀆職以及損害公司與其他機組人員形象的行為。另一名機組人員，英航在新型冠狀病毒肺炎疫情持續期間削減薪金，她賣淫可能是為了賺外快。

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文章授權轉載自《香港01》