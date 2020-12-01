少年殺人姦屍稱「能讓死者復活」 幻想哆啦A夢會來救他

童年時期的遭遇，往往會影響人的一生。日本過去曾發過一起兇殺案，嫌犯不僅殺人還姦屍，震驚整個社會。日前此案因被寫進新書《我所見過的21個死刑判決（私が見た21の死刑判決）》，使案件的駭人情節再度被喚醒。

根據日本媒體「文春Online」報導，1999年4月14日，山口縣光市內發生一起命案。一名18歲少年入侵公寓，殺害一對母女，並對被殺害的母親遺體進行姦屍。之後他把這位女性的屍體推入櫥櫃中，竊取了錢包逃離現場。四天之後，這位少年遭到逮捕。

少年在法庭上供稱，當時殺害兩人之後，他其實不知所措。後來他想起來在漫畫「哆啦A夢」中，哆啦A夢總是睡在櫥櫃裡面。因此他也認為，如果把屍體丟進櫥櫃內，那麼「哆啦A夢」或許就會幫他善後。

少年的辯護人表示，少年還看了山田風太郎寫的小說《魔界轉生》，以為把精子輸進女性體內，就能讓對方復活。而在姦屍之前，少年未曾有過性行為，甚至也對自己這樣算是「姦淫」的行為沒有概念。而當然死者最後沒有復活，哆啦A夢也沒有現身。

報導指出，少年母親很早就去世，父親又有暴力行為，才導致他的身心不健全。當時他侵入公寓，其實是把被害者母女，看成是自己的母親和弟弟，因此想和對方撒嬌，希望能被摸摸頭、抱一抱。結果在對方的反抗中，演變成殺害對方的悲劇。這名少年於2012年被判處死刑，目前仍關在廣島看守所內。