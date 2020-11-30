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氣候暖化加劇 樹木光合作用受限
地球越來越熱，樹木落葉的腳步也在提早。歐洲瑞士科學家發現，受到氣候變暖影響，歐洲樹木落葉時間已在提早，這也代表樹葉吸收大氣中的二氧化碳也跟著減少，因此多植樹是否還能協助人類減緩氣候變遷，引發討論。
樹木落葉時間提早
據《衛報》報導，這次研究是觀察在1948至2015年間，中歐地區3,800處超過43萬筆觀察落葉數據，以及不同照明與二氧化碳的實驗與數學模型分析而成，結果發現除了溫度與日照長度外，樹木在一季中吸收的碳量是樹木決定是否需要樹葉的關鍵因素。
蘇黎世聯邦理工學院科學家克魯表示，「過去十幾年來，我們認為生長期在延長而且落葉時間在延後，但是這次研究發現，當樹木發展越茂盛，落葉時間時間其實會提早。因此，樹木儲存碳的量其實並不如我們期待的之多。」
樹葉的光合作用會將大氣中的二氧化碳轉換成碳化合物，讓樹木用來生長。當樹木不再需要碳時，就會讓樹葉脫離。
吸碳功能有限
據《CNN》報導，科學家指出，地球暖化導致植物成長期更長，相較一世紀之前，歐洲數樹木春天萌芽已提早2週。研究人員佐納指出，「我們預估本世紀結束前，落葉時間會提早3至6天發生。」
他也表示，秋天的溫度與日照是讓樹木落葉的主要環境因素，不過，這次研究又歸納出第三種可能因素，也就是樹木本身的自我設限，佐納指出，「當植物在春天與夏天經由光合作用已吸收較多二氧化碳，當然落葉的時間點就會更早發生。」
他提醒，人類不應再製造更多二氧化碳到大氣中，然後去冀望樹木幫人類吸收，因為其實樹木本身能力有限。
本次研究結果刊登在《科學》期刊。
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