學歷歧視？他畢業自早稻田大學 被上司嘲諷「沒聽過這間」

學歷不是一個人的全部，但不可否認，畢業自哪間學校，是新鮮人求職時，公司對員工的第一印象。日本最近就有報導，探討了這種以學歷評論人，甚至引發歧視的現象。

日本媒體「文春Online」報導，一位31歲，畢業自後段大學的A先生，如今雖然已經是公司內的要角，但當初通過面試，在知名金融機關開始工作後，身邊的人都是來自慶應、早稻田等一流大學，令他常因學歷問題遭到歧視，上司還常常罵他「爛大學出來的傢伙一點用都沒有」。

另一位在關西，擔任旅行社窗口業務的28歲B小姐，則是只有高中畢業的學歷。有次他碰到一名奧客，希望能只花5000日圓（約相當於新台幣1366元）就能去東京旅遊。她雖然表示困難，但客人卻反罵她「我大學畢業的，你才高中學歷懂什麼」，還認為她不懂日本地理似的，問她「你知道滋賀縣在哪嗎？」

然而即使學歷比較高，還是可能碰到同樣的狀況。一位26歲，畢業自早稻田大學的E先生，當初被駐派到札幌。由於在北海道當地最高學府是「北海道大學」，因此上司在聽到E先生的學歷之後，嗤之以鼻地表示「早稻田？沒聽過這間學校」，讓他非常詫異。

由於社會上仍有許多學歷不佳，但仍闖出一番事業的人士存在。因此報導也認為，希望大家能將這些案例視為反面教材，不要輕易以學歷去評斷一個人。