快訊

又call up馬維拉 蘇貞昌：台灣人吃8年萊牛也沒出事

2天累積28例…新冠境外移入+4 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學歷歧視？他畢業自早稻田大學 被上司嘲諷「沒聽過這間」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本職場重視學歷，甚至連畢業自名校早稻田大學都曾被歧視。圖為早稻田大學校園。聯合報系資料照
日本職場重視學歷，甚至連畢業自名校早稻田大學都曾被歧視。圖為早稻田大學校園。聯合報系資料照

學歷不是一個人的全部，但不可否認，畢業自哪間學校，是新鮮人求職時，公司對員工的第一印象。日本最近就有報導，探討了這種以學歷評論人，甚至引發歧視的現象。

日本媒體「文春Online」報導，一位31歲，畢業自後段大學的A先生，如今雖然已經是公司內的要角，但當初通過面試，在知名金融機關開始工作後，身邊的人都是來自慶應、早稻田等一流大學，令他常因學歷問題遭到歧視，上司還常常罵他「爛大學出來的傢伙一點用都沒有」。

另一位在關西，擔任旅行社窗口業務的28歲B小姐，則是只有高中畢業的學歷。有次他碰到一名奧客，希望能只花5000日圓（約相當於新台幣1366元）就能去東京旅遊。她雖然表示困難，但客人卻反罵她「我大學畢業的，你才高中學歷懂什麼」，還認為她不懂日本地理似的，問她「你知道滋賀縣在哪嗎？」

然而即使學歷比較高，還是可能碰到同樣的狀況。一位26歲，畢業自早稻田大學的E先生，當初被駐派到札幌。由於在北海道當地最高學府是「北海道大學」，因此上司在聽到E先生的學歷之後，嗤之以鼻地表示「早稻田？沒聽過這間學校」，讓他非常詫異。

由於社會上仍有許多學歷不佳，但仍闖出一番事業的人士存在。因此報導也認為，希望大家能將這些案例視為反面教材，不要輕易以學歷去評斷一個人。

日本 求職 高教

延伸閱讀

清華女挫折「沒讀書天份」網安慰 意外釣出「頂大留言串」

期中考可帶小抄 台大生抄滿3張A4意外炸出一堆學霸…網一看全跪了

10年前最強私大？網曝建中生都來唸淡江 這科系曾全台前三

台灣廣設大學是對的嗎？ 網掀兩極論戰：關鍵出在這

相關新聞

公式被破解？普林斯頓4高材生刮中61張彩券 1.7億元入袋

一年半內連續中60張彩券是什麼感覺？美國4名畢業自常春藤聯盟名校的高材生，合創了一間名為「黑天鵝」(Black Swan Capital LLC)的公司，其中以普林斯頓大學畢業生、年僅27歲的曼努埃爾‧蒙托里（Manuel Montori）作為領導人，4人持續且頻繁地在美國華盛頓州、密蘇里州、印第安納州及華盛頓哥倫比亞特區等地購買大量的刮刮樂，根據美媒稱，他們運用美金4萬8000元（約新台幣135萬元）作為資本，一口氣買了同一家彩券行的彩券。

英航疑爆性醜聞！空中服務員涉賣淫 誘乘客機上交易

在3萬多呎高空發生性行為，隨着續有航空公司在客機上設置套房後，已不是什麼成人電影的橋段。英國航空公司（British Airways）正在調查屬下是否一名女性空中服務員將機艙變成她用來「做生意」的「高空性愛俱樂部」（High Mile Club），向乘客提供「天上人間」的服務。

皇女結婚法則：日本版王冠...真子公主與「1億元婚姻風暴」

「想當幸福的新娘，無奈是皇宮魁儡？」日本才剛被立為皇嗣的秋篠宮，在29日的公開談話中，突然針對長女真子公主的婚姻大事表態「會尊重選擇」。看似平凡的話語，實則暗藏皇族內部的婚姻風波；現年29歲的真子公主，原本在2017年已決定與平民身分、還在研究所進修的小室圭訂婚，本該為皇室之喜，沒想到夫家卻爆出債務糾紛而引發一連串醜聞，最後不僅婚事延期，秋篠宮的不滿態度和真子的堅持，也都讓外界甚為在意。今年2020是婚期後續底定的最後期限，儘管真子強調結婚的心意不變、秋篠宮也鬆口同意，但到底哪個良辰吉日才可以結婚？秋篠宮仍說：「之後再好好考慮。」而這場結婚風波，又再牽扯出皇族女性外嫁後的上億資金補助、以及攸關皇室繼承與人丁凋零的女性宮家難題。

少年殺人姦屍稱「能讓死者復活」 幻想哆啦A夢會來救他

童年時期的遭遇，往往會影響人的一生。日本過去曾發過一起兇殺案，嫌犯不僅殺人還姦屍，震驚整個社會。日前此案因被寫進新書《我所見過的21個死刑判決（私が見た21の死刑判決）》，使案件的駭人情節再度被喚醒。

疫情神預言？俄國影集去年預言病毒將席捲全國？

台灣已經連續200多天沒有出現本土病例，但歐美國家也同時宣布再度封城，讓人感覺彷彿身處兩個世界。今年10月於Netflix上架的俄羅斯影集《生路》（To the Lake，俄文原片名Эпидемия）正好是講述未知病毒席捲莫斯科，甚至擴散至全俄國的故事，這個時刻上架顯得格外吸睛。

學歷歧視？他畢業自早稻田大學 被上司嘲諷「沒聽過這間」

學歷不是一個人的全部，但不可否認，畢業自哪間學校，是新鮮人求職時，公司對員工的第一印象。日本最近就有報導，探討了這種以學歷評論人，甚至引發歧視的現象。

日本真子公主婚事 父親點頭

日本皇位第一順位繼承人秋篠宮文仁親王說，他同意長女真子公主嫁給大學同學小室圭，不過，小室圭家族有必要「以可見的方式」解決...

書之呼吸！鬼滅之刃拯救日本實體書店 連13個月大賣發爐

2020年日本實體書店沉浸在久違的業績長紅，關鍵詞是：漫畫。正確說是，「鬼滅之刃」。統計至本周一（30日）劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇在日本上映45天，票房275億日圓，擠下鐵達尼號、冰雪奇緣、你的名字，為日本電影史票房第二高的電影，動員2053萬人次進戲院觀看，許多人不只一刷。

氣候暖化加劇 樹木光合作用受限

地球越來越熱，樹木落葉的腳步也在提早。歐洲瑞士科學家發現，受到氣候變暖影響，歐洲樹木落葉時間已在提早，這也代表樹葉吸收大氣中的二氧化碳也跟著減少，因此多植樹是否還能協助人類減緩氣候變遷，引發討論。

皇女結婚法則：日本版王冠...真子公主與「1億元婚姻風暴」

「想當幸福的新娘，無奈是皇宮魁儡？」日本才剛被立為皇太子的秋篠宮，在29日的公開談話中，突然針對長女真子公主的婚姻大事表態「會尊重選擇」。看似平凡的話語，實則暗藏皇族內部的婚姻風波；現年29歲的真子公主，原本在2017年已決定與平民身分、還在研究所進修的小室圭訂婚，本該為皇室之喜，沒想到夫家卻爆出債務糾紛而引發一連串醜聞，最後不僅婚事延期，秋篠宮的不滿態度和真子的堅持，也都讓外界甚為在意。今年2020是婚期後續抵定的最後期限，儘管真子強調結婚的心意不變、秋篠宮也鬆口同意，但到底哪個良辰吉日才可以結婚？秋篠宮仍說：「之後再好好考慮。」而這場結婚風波，又再牽扯出皇族女性外嫁後的上億資金補助、以及攸關皇室繼承與人丁凋零的女性宮家難題。

「最寂寞大象」告別傷心地 將抵柬埔寨安養天年

官員表示，有「世上最寂寞大象」之稱的一頭老象今天將從巴基斯坦抵達柬埔寨，準備進入保護區安養天年，在那裡，還有3頭未來可能...

日本環球影城瑪利歐新園區 2021年2月4日開幕

日本大阪環球影城的瑪利歐新園區原定今年夏天開幕，但因新冠肺炎疫情延後。環球影城今天宣布，瑪利歐新園區將在明年2月4日正式...

熱門新聞

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節流出

細節曝光！伊朗核武之父遭遙控機槍射殺 槍手沒現身過

美股道瓊早盤跌約200點 投資人獲利了結

心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

法醫中心：Zappos創辦人謝家華死於嗆傷併發症 判定是場意外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。