疫情阻斷親情！6歲兒骨折住院「康復前不能和媽媽見面」 她幾乎崩潰

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多公共場合為了防疫，都做出對於來訪者的限制，避免人群聚集。但日本最近，就有因為這樣的狀況，而產生了一些爭議。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，有一位日本媽媽，她六歲大的孩子在遊玩的時候，不慎從遊樂設施上面摔下來，全身傷到動彈不得。雖然馬上送醫治療，但因為腿部骨折的關係，醫生認為需要開刀、住院一個月左右。然而院方卻表示，現在醫院並不開放家屬到醫院大樓探訪病患，因此到出院當天前，她都無法與兒子會面，讓她聽了幾乎要崩潰。

雖然她兒子被安排到的房間，同樣也有國高中生等未成年人在治療中，但十幾歲的青少年，起碼還能滑手機打發時間。可是她的兒子才六歲，儘管每天都會帶他喜歡吃的零食、飲料到醫院，請院方人員轉送，但因為媽媽不在身邊，又要忍受身體疼痛，小孩子還是每天都躲在棉被哭泣。

後來，兩人才藉由著手機，總算能夠視訊通話。護理師也幫忙孩子，教他要怎麼使用手機功能。然而由於醫院環境封閉的狀況，一時半刻仍不會解除，如何讓有效安置這類有會面需求的病患，仍然是院方必須要面臨的問題。