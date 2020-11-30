快訊

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情阻斷親情！6歲兒骨折住院「康復前不能和媽媽見面」 她幾乎崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
受到肺炎疫情影響，一位日本母親兒子受傷住院，期間都無法探望他。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
受到肺炎疫情影響，一位日本母親兒子受傷住院，期間都無法探望他。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多公共場合為了防疫，都做出對於來訪者的限制，避免人群聚集。但日本最近，就有因為這樣的狀況，而產生了一些爭議。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，有一位日本媽媽，她六歲大的孩子在遊玩的時候，不慎從遊樂設施上面摔下來，全身傷到動彈不得。雖然馬上送醫治療，但因為腿部骨折的關係，醫生認為需要開刀、住院一個月左右。然而院方卻表示，現在醫院並不開放家屬到醫院大樓探訪病患，因此到出院當天前，她都無法與兒子會面，讓她聽了幾乎要崩潰。

雖然她兒子被安排到的房間，同樣也有國高中生等未成年人在治療中，但十幾歲的青少年，起碼還能滑手機打發時間。可是她的兒子才六歲，儘管每天都會帶他喜歡吃的零食、飲料到醫院，請院方人員轉送，但因為媽媽不在身邊，又要忍受身體疼痛，小孩子還是每天都躲在棉被哭泣。

後來，兩人才藉由著手機，總算能夠視訊通話。護理師也幫忙孩子，教他要怎麼使用手機功能。然而由於醫院環境封閉的狀況，一時半刻仍不會解除，如何讓有效安置這類有會面需求的病患，仍然是院方必須要面臨的問題。

日本 新冠肺炎

延伸閱讀

日本疫情爆發醫療資源吃緊 她泣訴：確診燒到40度都無法住院

心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數

男星休葛蘭也確診新冠！ 自曝「狂聞垃圾桶、眼球脹大3倍」

台人曝確診喪失嗅覺體驗 吃光討厭的食物、吃冰淇淋味如嚼蠟

相關新聞

國家地理新鮮聞：走私猖獗 稀有甲蟲瀕危

玻利維亞自一九九○年起禁止捕捉收藏野生動物，違法者最高可判處六個月的有期徒刑。另一方面，玻利維亞也將撒旦大兜蟲列為瀕危物種，且根據《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 》（CITES）嚴格管制進出口。然而，仍有民眾持續偷偷捕捉甲蟲，設法賣到日本。

日本東北賞雪 藏王樹冰奇觀不容錯過

二○一九年前往日本東北賞雪，藏王樹冰奇觀是絕對不容錯過的。二月深冬來賞，抵達前的沿途雪景令人恍若走入畫卡般之空靈，日輪在針葉林間朦朧隱約，猶如躲在紗帳內的姑娘含羞見客。

選手、員工被減薪 英足球隊高層妻曬照炫耀530萬賓利遭撻伐

英國伯恩茅斯足球俱樂部行政總裁之妻在IG炫耀丈夫贈送價值531萬元賓利車當作聖誕禮物，引發球界及民眾不滿。

美猶他州神秘巨柱被消失？ 探險家到場後驚見髒話和尿漬

美國猶他州沙漠日前突然出現一根神秘的金屬柱狀體，引起外界熱議，但又於27日離奇消失。有探險家拍下影片證實，金屬柱確實於2...

華盛頓的奴隸主廚：Hercules Posey...總統舌尖的黑奴秘史？

「這個黑奴...就是美國史上的第一個『特級廚師』！」今年美國感恩節的氣氛，在疫情肆虐之下顯得有些緊張與疲憊。在美國年度必定出現的感恩節故事中，一則歷史往事再度成為話題：1795年總統喬治華盛頓宣告感恩節為全國節日、全民準備豐盛大餐慶祝，而當時華盛頓一家的豪華餐桌，掌廚者其實是一位被華盛頓蓄養的黑奴波西（Hercules Posey）。第一家庭為何聘用黑奴做主廚？波西的廚藝如何受到華盛頓的敬意與喜愛？享有特權的奴隸主廚，最後選擇了逃亡，這段被人所淡忘的美國非裔秘史，也在近幾年中成為歷史研究的題材。

吃人類垃圾的大象：斯里蘭卡農村的「人象戰爭」悲歌

「誰逼得『森林之王』落魄地吃著塑膠垃圾？」斯里蘭卡東部安帕賴（Ampara）的垃圾掩埋場，近年來出現了一批令人心痛的「不速之客」，一批來自於鄰近自然保留區的野象群，因為自然環境與生態習慣的改變，開始每天例行性地離開叢林、進入垃圾場內翻食垃圾，甚至因此中毒暴斃。相關問題嚴重地影響了斯里蘭卡原本「敬愛大象」的國際形象，並引發國內動保團體、鄰里居民的不斷抗議，因此當局只好緊急動工，在垃圾場周邊挖掘壕溝，試圖阻止野象繼續吃垃圾——然而相關問題只是冰山一角，因為在現代開發的壓力下，斯里蘭卡的人象衝突密度卻是世界最高，儘管民間一直有「崇拜大象」社會文化，但為了生存空間彼此對抗的這場「人象戰爭」卻仍不斷白熱化。

日本Nike廣告探討種族歧視問題遭批 網友發起抵制：要把Nike球鞋全扔掉！

「種族歧視」一直是現代社會最難纏、最敏感的問題之一。知名運動鞋品牌「Nike」最近在日本發布一則廣告，就因為觸及日本的種族歧視問題，遭到大量日本網友的批評，甚至有人還揚言，要抵制Nike的產品。

在群山環繞的難民中心裡：見證一場藏族婚禮

自從數年前在達蘭薩拉（Dharamsala）參加過一場前政治犯友人的簡單婚禮之後，再次收到婚禮邀請，便是年輕且曾來台灣攻讀醫學專業的尼瑪小姐。她是大吉嶺難民自助中心目前唯一，也是當地少見的女性牙醫。

疫情阻斷親情！6歲兒骨折住院「康復前不能和媽媽見面」 她幾乎崩潰

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多公共場合為了防疫，都做出對於來訪者的限制，避免人群聚集。但日本最近，就有因為這樣的狀況，而產生了一些爭議。

澳洲飆破40℃ 發布禁火令防野火

澳洲雪梨29日氣溫超過攝氏40度，是連續兩天超過40度以上，晚上溫度也高達攝氏25.3度，打破1967年的攝氏24.8度...

指馬拉度納根本管不動 醫師面對調查自認無愧

阿根廷足球傳奇馬拉度納的醫師盧克回應當局展開的過失殺人調查，說他替這位「根本管不動」的患者「做了他所能做的一切，上至不可...

白島火山爆發釀22死 紐西蘭對13方提出控訴

紐西蘭工作安全局（WorkSafe）今天針對去年白島火山爆發釀22死數十人嚴重燒傷一事，對未盡照顧員工顧客健康安全職責的...

熱門新聞

美國猶他州沙漠神祕巨柱 離奇消失

假好心！南韓老翁領養「犬母女」 竟載到屠場宰殺進補

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

今天開盤前 五件國際事不可不知

拜登傷勢結果出爐！右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

就是要搶鋒頭！拜登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。