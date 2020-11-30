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選手、員工被減薪 英足球隊高層妻曬照炫耀530萬賓利遭撻伐

聯合新聞網 / 綜合報導
英國伯恩茅斯足球俱樂部行政總裁之妻在IG炫耀丈夫贈送價值531萬元賓利車當作聖誕禮物，引發球界及民眾不滿。 圖／取自RT
英國伯恩茅斯足球俱樂部行政總裁之妻在IG炫耀丈夫贈送價值531萬元賓利車當作聖誕禮物，引發球界及民眾不滿。 圖／取自RT

俄羅斯國際新聞頻道RT電視台報導，英國伯恩茅斯足球俱樂部（AFC Bournemouth）行政總裁布萊克（Neill Blake）的妻子阿萊希雅（Alesya）日前在個人社群平台IG炫耀丈夫贈送價值14萬英鎊（約合新台幣530萬元）、客製車牌的賓利車當作聖誕禮物。

報導指出，伯恩茅斯足球俱樂部稍早才要求英國政府幫助支付英超聯賽期間員工薪資，如今卻出現高層眷屬炫富照，引發球界及民眾不滿。俄羅斯籍的阿萊希雅在批評聲浪發酵下，目前已暫時關閉IG。

今年四月俱樂部選手跟員工因疫情之故主動減薪，然而財務數據日前顯示2013年至2019年期間，董事薪資增加8倍。足球金融評論網PriceOfFootball再加碼揭發41歲布萊克「愛妻行徑」，諷刺他「無薪假停賽期間，還不忘利用事件跟球迷聯繫感情。」

但網友索門（Adam Somers）認為布萊克沒做錯什麼事，畢竟「他是花自己的錢送禮物給家人。」另一名網友Chappers反駁說布萊克根本就是走偏了，「他在員工放無薪假時用納稅人申請員工補助、想方設法讓足球俱樂部避稅，自己卻有閒錢買車。」

網友Mr Wright也痛斥英國現在上位者的失能，只不過是凸顯百姓根本不知道他們納稅錢怎麼花，「覺得事不關己。」Mr Wright還提到布萊克如果像其他企業高層利用疫情補助圖利自己，「就應該老老實實地納稅，而不只是雇用員工。」

足球 英國 俄羅斯 疫情 薪資

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