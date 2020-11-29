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男暈倒送醫被宣告死亡 遺體防腐師劃一刀竟「死而復活」
肯亞（Kenya）媒體11月26日報道，當地一名男子11月24日在家中暈倒後，遭醫院宣告他「死亡」，但之後職員到停屍間執行遺體防腐工作時，在男子腿上割了一刀，男子隨即「復活」，痛醒尖叫。
據肯亞電視台Citizen TV報道，該名男子為32歲的彼特（Peter Kigen），居於肯亞西部城鎮凱里喬（Kericho），他11月24日在家中暈倒，據他的叔叔所指，侄子身體有胃痛問題，當天急忙把他送到醫院。
誰知在男子送院後，醫院護士未有認真為他檢查，反而很快就宣告他「死亡」，病人也隨即被送到停屍間。防腐師之後走進停屍間，以執行屍體防腐工作，為了把防腐溶液福爾馬林（Formalin）注入遺體，於是先要在「屍體」右腿上割一刀，然後就在此時，彼得痛醒尖叫。報導指出，當時站在「屍體」附近的人都以為該男子「死而復活」，嚇得急忙逃跑。
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文章授權轉載自《香港01》
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