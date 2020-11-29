快訊

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男暈倒送醫被宣告死亡 遺體防腐師劃一刀竟「死而復活」

香港01 / 成依華
肯亞男子死而復生，32歲的彼得因胃痛入院，不料醫院竟錯誤宣布他已死亡。（Citizen TV節目截圖）
肯亞男子死而復生，32歲的彼得因胃痛入院，不料醫院竟錯誤宣布他已死亡。（Citizen TV節目截圖）

肯亞（Kenya）媒體11月26日報道，當地一名男子11月24日在家中暈倒後，遭醫院宣告他「死亡」，但之後職員到停屍間執行遺體防腐工作時，在男子腿上割了一刀，男子隨即「復活」，痛醒尖叫。

據肯亞電視台Citizen TV報道，該名男子為32歲的彼特（Peter Kigen），居於肯亞西部城鎮凱里喬（Kericho），他11月24日在家中暈倒，據他的叔叔所指，侄子身體有胃痛問題，當天急忙把他送到醫院。

誰知在男子送院後，醫院護士未有認真為他檢查，反而很快就宣告他「死亡」，病人也隨即被送到停屍間。防腐師之後走進停屍間，以執行屍體防腐工作，為了把防腐溶液福爾馬林（Formalin）注入遺體，於是先要在「屍體」右腿上割一刀，然後就在此時，彼得痛醒尖叫。報導指出，當時站在「屍體」附近的人都以為該男子「死而復活」，嚇得急忙逃跑。

彼得「死而復生」的烏龍醫院位於城鎮凱里喬（Kericho）。（Citizen TV節目截圖）
彼得「死而復生」的烏龍醫院位於城鎮凱里喬（Kericho）。（Citizen TV節目截圖）

延伸閱讀：

新冠疫情致鮮竹供應阻滯 旅加大熊貓提前三年啟程回國

遼寧家長被懷疑舉報收費補課 遭班主任丈夫扯髮踩頭暴打

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

男暈倒送醫被宣告死亡 遺體防腐師劃一刀竟「死而復活」

肯亞（Kenya）媒體11月26日報道，當地一名男子11月24日在家中暈倒後，遭醫院宣告他「死亡」，但之後職員到停屍間執行遺體防腐工作時，在男子腿上割了一刀，男子隨即「復活」，痛醒尖叫。

假好心！南韓老翁領養「犬母女」 竟載到屠場宰殺進補

珍島犬是南韓的「國犬」，竟有老人家以領養之名，將珍島犬煮來吃。今年5月韓國一名74歲老翁領養了一對珍島犬母女，分別3歲和1歲，他當時向原飼主承諾會好好照顧狗狗，未料他轉頭就將狗狗載到屠宰場割來「進補」，事前更約了好友一起吃。原飼主後來揭發事件並在青瓦台請願，老伯日前因違反《 動物保護法 》，被判囚6個月。

高速公路穿越大樓 成日本大阪另類地標

去過日本大阪旅遊的民眾，可能有看過高速公路正面穿越大樓的奇特景像，也許有人會戲稱大樓是「釘子戶」，但日媒報導，這處大阪另...

壓力引發睡眠障礙 科學家找到關鍵神經

影響失眠與其他睡眠障礙的關鍵神經找到了！由名古屋大學領導的研究小組發現，當哺乳動物處於壓力下時，促腎上腺皮質激素釋放因子（CRF）神經元會過度活躍，恐會導致失眠和其他睡眠障礙，這一條神經路徑將哺乳動物的生理時鐘、壓力與清醒連結在一起。

影／日本天空再現火流星 數百公里地區民眾目擊

日本今天凌晨天空中再度出現「火流星」，從東海地方到四國地方相隔數百公里地區都有人目擊

鬼滅之刃結局單行本將問市 首刷395萬本傳為致敬航海王

在日本、台灣都刮起旋風的動漫「鬼滅之刃」即將在12月4日發行最後一集、第23卷。據日媒東京Sports報導，第23集首刷...

這本書對社會造成巨大影響力 《金融時報》推薦今年必讀的古典樂書籍

轉眼間，2020就要進入尾聲了，美國《金融時報》的特約主筆Richard Fairman在日前選出了三本他認為今年美國書市必讀的古典音樂書籍，提供給大家參考。

敘利亞母親籌斷腿女兒手術費 勾針棉線編織希望

戰火奪去女兒一條腿，堅毅的敘利亞母親設計和編織澡袋，想為裝著義肢的女兒籌集後續手術費。她打破不可抛頭露臉的穆斯林婦女傳統...

外星人遺跡？美神祕「方尖碑」位置曝光 網友搶打卡

美國猶他州官員23日在紅岩沙漠（Red Rock desert）深處發現神祕的金屬「方尖碑」，儘管官方拒絕公布詳細地點，以免業餘冒險者在過程中出事，但最後仍被網路偵探用Google Earth衛星照片找到座標，吸引許多網友跑去拍照。

疫情愈燒這隻貓愈紅！50歲哆啦A夢漫畫大熱賣

共同社報導，出版商表示，在新冠肺炎疫情導致學校停課期間，許多日本學童迷上已出版50周年的《哆啦A夢》系列漫畫，以致今年這...

新冠肺炎使竹子難供應 加拿大提前送一對貓熊返回中國

由於疫情難以供應竹子，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）27日將一對貓熊送上飛機返回中國，這比當初兩國協定的歸...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

Zappos台裔創辦人謝家華因火災重傷病逝 享年46歲

好羨慕！老闆豪灑近8億給員工當禮物 36歲秘書爽退休

鬼滅之刃結局單行本將問市 首刷395萬本傳為致敬航海王

拜登恐比川普更強硬 鄭永年：中國大陸單邊開放也行

美國猶他州沙漠神祕巨柱 離奇消失

金跌銅漲兩樣情 投資人可能是這麼想

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。