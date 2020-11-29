假好心！南韓老翁領養「犬母女」 竟載到屠場宰殺進補

珍島犬是南韓的「國犬」，竟有老人家以領養之名，將珍島犬煮來吃。今年5月韓國一名74歲老翁領養了一對珍島犬母女，分別3歲和1歲，他當時向原飼主承諾會好好照顧狗狗，未料他轉頭就將狗狗載到屠宰場割來「進補」，事前更約了好友一起吃。原飼主後來揭發事件並在青瓦台請願，老伯日前因違反《 動物保護法 》，被判囚6個月。

南韓一名74歲老翁，今年5月17日時領養了一對珍島犬母女，分別只有3歲及1歲，領養時承諾原飼主會把牠們照顧好，「我不會棄養、傷害、宰殺牠們，會將牠們撫養長大」，結果兩隻可憐狗狗轉過頭就被宰殺來吃。

事件之所以曝光，是原飼主向老伯追問狗狗近況，揭發對方將狗狗吃了。她感到痛苦又憤怒，在青瓦台網站上請願，「領養不到2小時狗狗就被宰殺」，希望有關當局嚴懲以領養之名騙狗吃的老人，又呼籲政府能加強動物保護法，增強阻嚇力。逾6萬人參與聯署，警方隨後拘捕該老伯及屠場老闆。

當局調查發現，老人在領養前1天，先收取朋友10萬韓元（約新台幣2565元），作為吃狗補身的費用。當天老人從原飼主處領養兩狗後，馬上和朋友載狗到屠場，以12萬韓元（約新台幣3078元）的價錢，要求老闆割狗，據悉當時屠場還有其他狗隻在，相信一樣難逃被宰殺命運。

老翁領養狗狗後，下一站就是去割來吃。（JTBC News）

仁川地方法院於本月23宣判，指74歲犯人違反《 欺詐與動物保護法 》，調查中發現老伯於2000年曾干犯詐騙，不是初次犯罪，判處監禁6個月，法官又批評老伯行為對受害人（原飼主）造成極大精神痛苦，而屠宰場負責人及老伯的朋友也干犯《 動物保護法 》，分別判入獄4個月及1年緩刑。

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文章授權轉載自《香港01》