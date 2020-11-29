壓力引發睡眠障礙 科學家找到關鍵神經

影響失眠與其他睡眠障礙的關鍵神經找到了！由名古屋大學領導的研究小組發現，當哺乳動物處於壓力下時，促腎上腺皮質激素釋放因子（CRF）神經元會過度活躍，恐會導致失眠和其他睡眠障礙，這一條神經路徑將哺乳動物的生理時鐘、壓力與清醒連結在一起。

生物體都呈現出24小時的週期活動變化稱為晝夜節律。根據《MedicalXpress》報導，哺乳動物的生理時鐘位於大腦的上視神經交叉核（SCN）中，調控著睡眠清醒週期。但在危急生命的情況下，晝夜節律信號會自動關閉，讓動物能保持清醒狀態。雖然暫時關閉睡眠清醒週期為生存所必要，但這類危險引起的過度或長時間壓力，恐導致失眠和其他睡眠障礙。

為了判斷調節睡眠和清醒的神經路徑，名古屋大學的研究小組與日本奧林巴斯公司合作，對小鼠進行研究。研究人員研究激活CRF神經元後如何影響小鼠的睡眠與清醒。研究顯示，激活的CRF神經元會使動物保持清醒且活動更有精神。研究人員還觀察到，當小鼠清醒時，CRF神經元仍保持活躍，且當神經元的活動受抑制時，動物的清醒和運動能力就會降低。

進一步的研究顯示，SCN中的抑制性神經元GABA神經元，在調節CRF神經元的活性方面扮演重要角色，且CRF神經元的激活會刺激側下視丘的食慾素神經元，進而促進清醒。

研究小組得出結論，GABA神經元能控制CRF神經元的活性，最終調節睡眠清醒週期。名古屋大學環境醫學研究所博士小野大輔表示：「在現今社會，睡眠障礙是一個嚴重的問題，希望這項研究有助於開發出針對因壓力或晝夜節律紊亂引起的失眠和其他睡眠障礙的新療法。」

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