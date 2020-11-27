嬤孫戀！烏干達62歲公主甜嫁25歲嫩男 新婚1個月卻染疫病亡

非洲烏干達王室62歲公主阿莫蒂（Ruth Cox Nyakairu Kugonza Amooti）上月才幸福嫁給年僅25歲的丈夫艾巴拉（Larry Richard Abaala），這場世紀「嬤孫戀」備受注目，但沒想到新婚僅僅1個月，阿莫蒂就傳出因感染新冠肺炎不幸病逝的消息。

綜合外媒報導，阿莫蒂與丈夫艾巴拉才剛於上月完婚，沒想到幸福婚姻才持續不到1個月，阿莫蒂就傳出感染新冠肺炎，她因出現呼吸困難症狀而住進加護病房，最終在24日病逝。

阿莫蒂的堂兄溫達（Andrew Mwenda）對外證實公主病逝的消息，並呼籲民眾在公共場合應維持社交距離並配戴口罩，勤洗手以維護身體健康。據報導稱，自烏干達3月爆發新冠疫情以來，該國已有18406人感染，且有186人病亡。

阿莫蒂是烏干達土柔王國前國王魯基迪三世（George Kamurasi Rukidi III）的妹妹，過去曾有過一段婚史，她與身為烏干達商務官的前夫生下4名孩子，直至今年10月她才向公眾宣布再婚消息，甜嫁年僅25歲的艾巴拉，這場「嬤孫戀」也因她的公主身分更被大肆討論。