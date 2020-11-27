嬤孫戀！烏干達62歲公主甜嫁25歲嫩男 新婚1個月卻染疫病亡
非洲烏干達王室62歲公主阿莫蒂（Ruth Cox Nyakairu Kugonza Amooti）上月才幸福嫁給年僅25歲的丈夫艾巴拉（Larry Richard Abaala），這場世紀「嬤孫戀」備受注目，但沒想到新婚僅僅1個月，阿莫蒂就傳出因感染新冠肺炎不幸病逝的消息。
綜合外媒報導，阿莫蒂與丈夫艾巴拉才剛於上月完婚，沒想到幸福婚姻才持續不到1個月，阿莫蒂就傳出感染新冠肺炎，她因出現呼吸困難症狀而住進加護病房，最終在24日病逝。
阿莫蒂的堂兄溫達（Andrew Mwenda）對外證實公主病逝的消息，並呼籲民眾在公共場合應維持社交距離並配戴口罩，勤洗手以維護身體健康。據報導稱，自烏干達3月爆發新冠疫情以來，該國已有18406人感染，且有186人病亡。
阿莫蒂是烏干達土柔王國前國王魯基迪三世（George Kamurasi Rukidi III）的妹妹，過去曾有過一段婚史，她與身為烏干達商務官的前夫生下4名孩子，直至今年10月她才向公眾宣布再婚消息，甜嫁年僅25歲的艾巴拉，這場「嬤孫戀」也因她的公主身分更被大肆討論。
On Sunday, we lost a cousin, Margaret, to #COVID19. This morning we have just lost yet another cousin, Cox, to Covid. Covid is real and it is lethal. Avoid large social gatherings, socially distance and wear your mask at all times in public and sanitize all the time! 😢😢😭😭🙏🏾🙏🏾— Andrew M. Mwenda (@AndrewMwenda) November 24, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言