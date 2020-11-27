便當店老闆強制對女店員剃頭、狠踹頭臉 網友怒：喪心病狂

日本近日發生一起社會案件，一位便當店店長，長期對員工施暴，還詐騙員工錢財，目前已遭法院判決懲處。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，日本高松市一家便當店，店長中條久美子與女兒河野裕子，藉著權勢對員工長期施暴。報導指出，在今年四到五月，一名25歲的打工女店員，在短短一個月間，就被店長強制剃頭五次。

另一名被告河野則被指控，曾經用螺絲起子戳該店員的臉多達五次，甚至還試圖在該店員鼻子上打洞，造成店員受傷。除此之外，還有另一位51歲的受害店員，被中條以醫藥費的名義騙取100萬日圓（約相當於新台幣27萬2929元），中條還經常狠踹對方的臉跟頭，造成店員受傷。

目前高松市地方法院，已判處兩人1年4個月的徒刑。但中條的辯護人表示，當事者認為指控純屬子虛烏有，因此對判決不服，決定繼續上訴。

然而兩人的誇張行徑，早引起網友公憤，痛批「這樣判都嫌輕好嗎」、「這對母女根本喪心病狂，放出來只會再惹事死」、「希望再上訴結果可以加重刑責」。不過也有人納悶「正派經營的超市、藥妝店都缺人，為什麼這種惡質小店還招得到員工？」