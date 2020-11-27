小鯊魚困岸邊石縫 澳洲11歲女童徒手抱起放生

澳洲11歲少女雷婭（Billie Rea）上周三（18日）於塔斯曼尼亞（Tasmania）金斯頓海灘（Kingston Beach）發現一條小鯊魚困於岩石隙縫中，隨即上前徒手抱起助其脫困，然後放回大海。雷婭的母親吉爾貝（Abby Gilbert）將救鯊片段放上載，不少網民留言大讚雷婭既勇敢又有愛心。

網上片段顯示，雷婭當日在退潮的沙灘發現擱淺的小鯊魚，隨即高聲對媽媽說「我見到一條鯊魚」，並上前徒手將鯊魚抱離困境，再小心翼翼跨過佈滿青苔的岩石，慢慢將之放回大海；期間吉爾貝在旁叮囑雷婭小心滑倒，「這些岩石又濕又滑，一定要小心。」

吉爾貝表示，當時自己未有發現小鯊魚被困，但雷婭卻見到，因此相信愛女對需要幫忙的小動物有一種天生觸覺。雷婭所救的是一條「頭絨毛鯊」（Draughtsboard shark），吉爾貝說：「我很熟悉這種鯊魚，知道不會傷害她，因此我很放心。你看到她在影片中是多麼冷靜，相信那條鯊魚在她身邊同樣感到很安全。」

吉爾貝形容雷婭「與小動物總有一種無法否認的聯繫」，「她雖然只有11歲，但已是一名出色的野生動物保育員，這歸功於學校老師的教導。」

不少留言都讚雷婭勇敢，「看到她抱小鯊魚入懷的姿勢，可謂充滿愛心」、「這證明她有照顧野生動物的能力，希望她日後可以朝這方向發展」、「對鯊魚來說，這個簡單的舉動救了牠一命」。

海洋與南極研究所（Institute for Marine and Antarctic Studies）專家巴雷特（Neville Barrett）指出，頭絨毛鯊經常於塔斯曼尼亞出沒，惟在讚賞雷婭的行為同時，他也提醒公眾部分海洋生物可能帶有尖刺或毒性，進行救援時要做好防護措施，保障自身安全。

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文章授權轉載自《香港01》