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發現第二顆「迷你月球」 專家估2061年接近地球但撞擊機率低

聯合新聞網 / 綜合報導
近來發現一顆「迷你月球」，是繼2006年發現「2006 RH12」後的二次發現。圖擷自雙子星天文台
近來發現一顆「迷你月球」，是繼2006年發現「2006 RH12」後的二次發現。圖擷自雙子星天文台

繼2006年後再度發現「迷你月球」（Minimoon）！一支由23位天文學家組成的隊伍長時間深入觀察，捕獲一顆暫時環繞地球旋轉的小行星，成為第二顆被發現的「迷你月球」。

綜合外媒報導，今年2月，天文學家發現有一顆小行星以地球為中心運轉，由貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）博士後研究員Grigori Fedorets帶頭組成一支23位全球天文學家小組，對這個物體進行長時間的深入調查，確認它是自然物體而非太空垃圾，並正式命名為「2020 CD3」，是繼14年前發現「2006 RH120」後的第二次發現。

「2020 CD3」已在今年5月遠離地球，天文學家估算得知，過去它曾是一顆繞著地球運轉的「迷你月球」。「2020 CD3」直徑約0.9至1.5公尺，它不僅停留在地球的時間比預期長，旋轉速度也比多數模擬的「迷你月球」更慢，約每三分鐘旋轉一次，這將會是未來太空科學研究的熱門話題之一。

據天文學家說法，「2020 CD3」可能會在2061年接近時撞擊地球，但機率極低，且由於「2020 CD3」體積小，應在大氣層就燃燒消失，將不會對地球造成威脅。

天文館 太空 小行星 地球科學

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