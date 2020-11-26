快訊

《全球搬弄》：拆穿班農包裝救世光環，實際兜售仇恨的話術

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友來訪惹到他？ 房東一句暗示讓她崩潰報警

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本女性遇到惡質房東，不僅妨礙她男友出入，還對她言語性騷擾。示意圖，非當事者公寓。圖片來源／ingimage
一位日本女性遇到惡質房東，不僅妨礙她男友出入，還對她言語性騷擾。示意圖，非當事者公寓。圖片來源／ingimage

許多時候在外租屋，除了房間本身的格局、裝潢等外在因素之外，房東和鄰居們的個性，也大大影響居住的品質。最近就有日本網友投稿，表示她就遇到對她性騷擾的爛房東，害她只得搬家離去。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位化名「H小姐」的網友近日投稿，表示住在東京的她，日前住在一棟公寓。房東是一位六十幾歲的男性，不僅中年離婚，兩個女兒也都很少聯絡。一開始對房東的第一印象，還以為他是一位刻苦的男性。

然而有一次，H小姐帶男友回到公寓，正巧被房東撞見。房東卻性情大變，怒罵「這是怎樣」、「不要帶男的進來，女的可以」，讓她相當詫異。後來幾次男友來找她時，也被房東大聲喝斥，還在男友的腳踏車座椅上貼著「不准過來」的紙張。

最讓人氣憤的一次，就是有次H小姐下樓，經過房東的房間前。結果房東聽到了，大喊「小姐，妳辦完『事情』囉」。如此明目張膽的性騷擾行為，讓H小姐立刻決定通知警察處理。

然而，警方卻表示，因為沒有明確的物品損毀，所以無法提出「被害書」。即使轉而求助律師，試算過後卻發現訴訟官司的費用太高。輾轉求助無門之下，H小姐的精神已瀕臨崩潰，最後只好決定搬家，一走了之。慶幸的是，目前在新的住處一切正常，讓她終於可以安心。

房東 性騷擾

延伸閱讀

房東入冬才來催討補貼「夏季電費」差額 租客：太傻眼

連連被「女高音叫床聲」驚醒 房東竟稱電視聲她傻眼

他怨房東拒租單親家庭 過來人曝經驗：小孩自己塞進冰箱

入住後發現馬桶壞掉「水費高達1.2萬」房東竟要房客全負擔

相關新聞

影／生態悲歌！大象群在垃圾場覓食 塑料全吃下肚

斯里蘭卡東部一處大型垃圾掩埋場，靠近當地野生大象的棲息地，每天都吸引數十隻大象到此地覓食。牠們只能在塑料、紙張等垃圾中尋...

大吉嶺的藏族難民婚禮：山城醫生尼瑪小姐與她的新郎

自從數年前在達蘭薩拉（Dharamsala）參加過一場前政治犯友人的簡單婚禮之後，再次收到婚禮邀請，便是年輕且曾來台灣攻讀醫學專業的尼瑪小姐。她是大吉嶺難民自助中心目前唯一，也是當地少見的女性牙醫。

男友來訪惹到他？ 房東一句暗示讓她崩潰報警

許多時候在外租屋，除了房間本身的格局、裝潢等外在因素之外，房東和鄰居們的個性，也大大影響居住的品質。最近就有日本網友投稿，表示她就遇到對她性騷擾的爛房東，害她只得搬家離去。

最強浪貓媽媽！中東女子退休樂養480隻貓、12條狗 每月豪灑22萬

中東阿曼一名女子芭露西熱愛動物，從2008年開始，十數年不間斷地收養了許多無家可歸的流浪貓狗，總數也來到了驚人的480隻貓、12條狗，其中還有17隻是眼睛瞎掉的。

放火燒蟻窩不慎遭反撲 27歲女全身90%燒傷不治身亡

印度一名27歲女子桑吉塔（Sangeetha）本想放火除掉屋內蟻窩，但沒想到螞蟻著火後卻往她的身上狂竄，導致她不慎將煤油灑滿全身，最後造成她全身90%燒燙傷，送醫後仍宣告不治。

TikTok首位粉絲破億用戶！16歲少女僅花18個月，她如何辦到？

22日，美國年僅16歲的少女達梅利奧，成為TikTok（抖音）上首位破1億人追蹤的創作者，而她的影響力更是威爾史密斯（Will Smith）、巨石強森（The Rock）等名人的數倍，而她又是如何在短短的18個月內，快速吸引青少年族群的喜愛？

現世報！英國最糟戀童癖獄中遭虐殺 他稱替受害者伸張正義

英國30歲性侵犯費茲傑羅（ PaulFitzgerald）去年10月在羈押重罪犯的全薩頓（HMP Full Sutton）男子監獄裡，虐殺了號稱「英國最糟戀童癖」的修克（Richard Huckle）。昨天法官判處費茲傑羅至少34年刑期，費茲傑羅在聽聞法官稱他為「精神變態者」時還笑了出來。

影／印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區（Todoba Andhari Tiger Reserve）內，驚見一場熊與老...

活逮16歲少年行竊 商場警衛被他打到頭眼重傷、心靈受創

一名16歲少年日前夥同朋友在購物中心行竊，被值班警衛逮個正著，少年盛怒下竟拿手電筒猛擊警衛頭部，造成警衛視神經損傷和頭骨骨折。

今年太混亂 牛津字典「2020年代表字」難產

2020年動盪不安，牛津英語大辭典（Oxford English Dictionary）表示，由於語言不斷迅速適應新情勢...

迫女乘客侵入性檢查惹議 卡達確認棄嬰生母身分

卡達機場人員10月初在廁所發現一名早產棄嬰，機場竟要求班機上的女性乘客接受侵入性檢查，以找出棄嬰生母，引爆全球怒火。卡達...

寺廟內吻戲惹議 宗教人士抵制Netflix

Netflix根據印度作品所改編的影集《天造地設》，因劇情中出現印度教女性角色在寺廟中被穆斯林男性親吻的畫面，讓以官員為首的印度教教派人士在推特上發起「抵制Netflix」的活動。同時印度中央邦內政部長米莎拉也表示將會請相關單位審查此網極具爭議的內容。

熱門新聞

美爆感恩節旅遊潮！專家痛批：自私害死數十萬人

誤會！泰國緝毒搞烏龍 史上最大數量K毒其實是清潔劑

現世報！英國最糟戀童癖獄中遭虐殺 他稱替受害者伸張正義

哈利王子妃梅根自爆7月流產 痛坐在地上

克魯曼：川普「二戰」反擊 下台前搞破壞踐踏經濟

遲來的祝賀！習近平今晚祝賀拜登當選美國總統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。