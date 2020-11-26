男友來訪惹到他？ 房東一句暗示讓她崩潰報警

許多時候在外租屋，除了房間本身的格局、裝潢等外在因素之外，房東和鄰居們的個性，也大大影響居住的品質。最近就有日本網友投稿，表示她就遇到對她性騷擾的爛房東，害她只得搬家離去。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位化名「H小姐」的網友近日投稿，表示住在東京的她，日前住在一棟公寓。房東是一位六十幾歲的男性，不僅中年離婚，兩個女兒也都很少聯絡。一開始對房東的第一印象，還以為他是一位刻苦的男性。

然而有一次，H小姐帶男友回到公寓，正巧被房東撞見。房東卻性情大變，怒罵「這是怎樣」、「不要帶男的進來，女的可以」，讓她相當詫異。後來幾次男友來找她時，也被房東大聲喝斥，還在男友的腳踏車座椅上貼著「不准過來」的紙張。

最讓人氣憤的一次，就是有次H小姐下樓，經過房東的房間前。結果房東聽到了，大喊「小姐，妳辦完『事情』囉」。如此明目張膽的性騷擾行為，讓H小姐立刻決定通知警察處理。

然而，警方卻表示，因為沒有明確的物品損毀，所以無法提出「被害書」。即使轉而求助律師，試算過後卻發現訴訟官司的費用太高。輾轉求助無門之下，H小姐的精神已瀕臨崩潰，最後只好決定搬家，一走了之。慶幸的是，目前在新的住處一切正常，讓她終於可以安心。