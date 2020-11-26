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放火燒蟻窩不慎遭反撲 27歲女全身90%燒傷不治身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名27歲女子因放火燒蟻窩卻不慎將煤油倒往身上，導致全身90%燒燙燒慘死。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
印度一名27歲女子因放火燒蟻窩卻不慎將煤油倒往身上，導致全身90%燒燙燒慘死。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

印度一名27歲女子桑吉塔（Sangeetha）本想放火除掉屋內蟻窩，但沒想到螞蟻著火後卻往她的身上狂竄，導致她不慎將煤油灑滿全身，最後造成她全身90%燒燙傷，送醫後仍宣告不治。

根據外媒《THE NEW INDIAN EXPRESS》報導，桑吉塔與父母同住在印度泰米爾納德邦阿明吉卡拉伊區（Aminjikarai），父親因疫情而失業，弟弟則還在就讀大學，從事IT產業的她便成為家中的經濟支柱。

某日下午，桑吉塔與母親想放火燒掉家中的蟻窩，母親將浸過煤油的報紙點火靠向蟻窩，而她則手持煤油罐，但沒想到有部分螞蟻爬到桑吉塔腿上，當時她急著想甩掉身上的螞蟻卻不小心將煤油淋在身上，桑吉塔轉眼間就被大火吞沒，母親也受到波及。

聽到呼救聲的父親趕緊從屋外找鄰居來幫忙撲滅火勢，並將母女倆送進醫院，但由於桑吉塔全身有90%大面積燒燙傷，經過搶救仍不治身亡，母親則受到輕傷，目前已平安出院，但對於痛失愛女且失去經濟支柱的家人仍感到相當悲痛。

印度 大火 火災

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