TikTok首位粉絲破億用戶！16歲少女僅花18個月，她如何辦到？

22日,美國年僅16歲的少女達梅利奧,成為TikTok(抖音)上首位破1億人追蹤的創作者,而她的影響力更是威爾史密斯(Will Smith)、巨石強森(The Rock)等名人的數倍,而她又是如何在短短的18個月內,快速吸引青少年族群的喜愛?

來自康乃狄克州的舞者達梅利奧(Charli D'Amelio),從2019年3月加入TikTok後,透過對嘴和編舞影片,在TikTok上病毒式傳播,贏得廣泛的關注,目前也累積超過79億的觀看次數,其中,她重新改編《叛徒》的舞蹈後,單支影片已超過20億次觀看。

在今年4月,她率先成為首位在TikTok達到5000萬訂閱者的創作者,而短短半年間翻倍成長,如今達到破億的成績,她也在推特中寫道:「感謝1億人支持我……我真的不敢相信這是真實的。」

TikTok爆紅原因:簡單編舞、真實性格

《The Verge》報導指出,相較首位在YouTube上達到一億追蹤者的創作者,歷時14年,才達到破億追蹤者的成就,達梅利奧在短短一年半內達成,不僅對她個人,或是對TikTok平臺,皆象徵重要的里程碑。

被《紐約時報》封為TikTok王后的達梅利奧,以簡單好學的編舞、專業對嘴表情,再加上她的舞蹈影片不斷在平臺的推薦下,隨即在青少年族群中掀起模仿熱潮,也使她的影片迅速竄紅,並擁有超高觀看次數。

正如《大西洋》(The Atlantic)的報導指出,舞蹈影片是達梅利奧竄紅,和TikTok平台成功的關鍵,由於TikTok上的舞蹈,多以上半身的動作,再搭配手勢為主,像是當歌詞提到愛心時,可以畫一個愛心,因此創作者的臉部表情和肢體動作是一樣重要。

她也即將在12月,發行她的第一本書,名為《查理:保持真實的終極指南》(暫譯)(Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real),許多達梅利奧的粉絲,則會以「真實(Real)」來形容她,不僅是因為她在影片中表現自然不做作之外,更是可以感受到她對於舞蹈的熱愛及堅持。

破億粉絲前夕,仍難逃「掉粉」風波

達梅利奧及其家人,不僅在TikTok平臺發展外,還跨足YouTube、Instagram和Twitter等其他社群媒體,將其龐大的社群聲望,轉化為利潤。

根據《富比士》(Forbes)的報導,達梅利奧是TikTok上收入最高的名人之一,她在2019年6月至2020年6月,在一年間,她靠著銷售個人品牌的產品,和品牌贊助內容,像是SONY等,賺進400萬美元(超過新台幣1.1億元)。

然而,在粉絲人數破億前,達梅利奧卻在YouTube的家庭實境秀系列影片中爆出爭議,由於她在描述餐點時,扮鬼臉等舉動,被認為並不尊重當晚替他們準備餐點的廚師,在不到一天的時間,她在TikTok上失去超過一百萬名粉絲。

達梅利奧隨後也在Instagram Live上道歉,解釋「自己公然無視我仍然是一個人的事實,我知道這對任何人都將是一個很大的笑話,但我認為所收到的死亡威脅和暴力訊息是不能容忍的。」

達梅利奧並強調,「大家可以說我沒有基本的人格尊嚴,但歸根結底,無論我有多少追隨者,我仍然是一個人。」

在短短的18個月內,達梅利奧快速竄紅,累積破億的追蹤者,而TikTok也從中新增大量青少年族群用戶,尤其是Z世代。因此,達梅利奧破億的里程碑,也為雙方開展雙贏的局面。

然而社群媒體能讓任何人爆紅,後起之秀正快速崛起中,達梅利奧能夠坐穩「TikTok王后」的寶座嗎?

(作者/何晨瑋 本文出自2020.11.25《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)