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TikTok首位粉絲破億用戶！16歲少女僅花18個月，她如何辦到？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／16歲舞者達梅利奧（Charli D'Amelio）在TikTok上已擁有破億粉絲。取自Charli D'Amelio官網。
圖／16歲舞者達梅利奧（Charli D'Amelio）在TikTok上已擁有破億粉絲。取自Charli D'Amelio官網。

22日，美國年僅16歲的少女達梅利奧，成為TikTok（抖音）上首位破1億人追蹤的創作者，而她的影響力更是威爾史密斯（Will Smith）、巨石強森（The Rock）等名人的數倍，而她又是如何在短短的18個月內，快速吸引青少年族群的喜愛？

來自康乃狄克州的舞者達梅利奧（Charli D'Amelio），從2019年3月加入TikTok後，透過對嘴和編舞影片，在TikTok上病毒式傳播，贏得廣泛的關注，目前也累積超過79億的觀看次數，其中，她重新改編《叛徒》的舞蹈後，單支影片已超過20億次觀看。

在今年4月，她率先成為首位在TikTok達到5000萬訂閱者的創作者，而短短半年間翻倍成長，如今達到破億的成績，她也在推特中寫道：「感謝1億人支持我……我真的不敢相信這是真實的。」

@charlidamelio

dc @karaleighcannella

♬ original sound - 𝑎𝑒𝑠𝑡ℎ𝑒𝑡𝑖𝑐 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑𝑠

TikTok爆紅原因：簡單編舞、真實性格

《The Verge》報導指出，相較首位在YouTube上達到一億追蹤者的創作者，歷時14年，才達到破億追蹤者的成就，達梅利奧在短短一年半內達成，不僅對她個人，或是對TikTok平臺，皆象徵重要的里程碑。

被《紐約時報》封為TikTok王后的達梅利奧，以簡單好學的編舞、專業對嘴表情，再加上她的舞蹈影片不斷在平臺的推薦下，隨即在青少年族群中掀起模仿熱潮，也使她的影片迅速竄紅，並擁有超高觀看次數。

正如《大西洋》（The Atlantic）的報導指出，舞蹈影片是達梅利奧竄紅，和TikTok平台成功的關鍵，由於TikTok上的舞蹈，多以上半身的動作，再搭配手勢為主，像是當歌詞提到愛心時，可以畫一個愛心，因此創作者的臉部表情和肢體動作是一樣重要。

她也即將在12月，發行她的第一本書，名為《查理：保持真實的終極指南》（暫譯）（Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real），許多達梅利奧的粉絲，則會以「真實（Real）」來形容她，不僅是因為她在影片中表現自然不做作之外，更是可以感受到她對於舞蹈的熱愛及堅持。

破億粉絲前夕，仍難逃「掉粉」風波

達梅利奧及其家人，不僅在TikTok平臺發展外，還跨足YouTube、Instagram和Twitter等其他社群媒體，將其龐大的社群聲望，轉化為利潤。

根據《富比士》（Forbes）的報導，達梅利奧是TikTok上收入最高的名人之一，她在2019年6月至2020年6月，在一年間，她靠著銷售個人品牌的產品，和品牌贊助內容，像是SONY等，賺進400萬美元（超過新台幣1.1億元）。

然而，在粉絲人數破億前，達梅利奧卻在YouTube的家庭實境秀系列影片中爆出爭議，由於她在描述餐點時，扮鬼臉等舉動，被認為並不尊重當晚替他們準備餐點的廚師，在不到一天的時間，她在TikTok上失去超過一百萬名粉絲。

達梅利奧隨後也在Instagram Live上道歉，解釋「自己公然無視我仍然是一個人的事實，我知道這對任何人都將是一個很大的笑話，但我認為所收到的死亡威脅和暴力訊息是不能容忍的。」

達梅利奧並強調，「大家可以說我沒有基本的人格尊嚴，但歸根結底，無論我有多少追隨者，我仍然是一個人。」

在短短的18個月內，達梅利奧快速竄紅，累積破億的追蹤者，而TikTok也從中新增大量青少年族群用戶，尤其是Z世代。因此，達梅利奧破億的里程碑，也為雙方開展雙贏的局面。

然而社群媒體能讓任何人爆紅，後起之秀正快速崛起中，達梅利奧能夠坐穩「TikTok王后」的寶座嗎？

（作者／何晨瑋 本文出自2020.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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