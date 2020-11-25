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現世報！英國最糟戀童癖獄中遭虐殺 他稱替受害者伸張正義

聯合新聞網 / 綜合報導
性侵犯費茲傑羅（右）指稱殺了「英國最糟戀童癖」修克（左）後感覺極度亢奮，自認替200名的受害者伸張正義。圖／取自dailymail
性侵犯費茲傑羅（右）指稱殺了「英國最糟戀童癖」修克（左）後感覺極度亢奮，自認替200名的受害者伸張正義。圖／取自dailymail

英國30歲性侵犯費茲傑羅（ PaulFitzgerald）去年10月在羈押重罪犯的全薩頓（HMP Full Sutton）男子監獄裡，虐殺了號稱「英國最糟戀童癖」的修克（Richard Huckle）。昨天法官判處費茲傑羅至少34年刑期，費茲傑羅在聽聞法官稱他為「精神變態者」時還笑了出來。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，費茲傑羅當時綑綁修克並塞住他的嘴，再用廚具性侵他，並拿筆刀插進他的鼻孔。費茲傑羅還將修克的臉跟頭重擊地板6到7次。

費茲傑羅坦承兇案發生前五天就預謀殺害修克，說性侵修克「是為了讓他知道那是什麼感覺」。費茲傑羅還提到想用牢房裡的鍋子烹煮修克，認為「那應該很有趣」。

精神科醫生表示費茲傑羅從小就患有行為障礙，對女性會造成威脅，過去曾服藥，但謀殺修克時沒吃任何藥。

報導指出，33歲的修克4年前被逮捕入獄，被控長達9年間性侵200多名兒童，最小受害者只有6個月大。他在被捕時還在起草一本60頁的戀童癖手冊。

費茲傑羅指稱殺了修克以後感覺「極度亢奮」，自認替修克200名的受害者伸張正義，讓修克嘗到「現世報」。

性侵 虐殺 監獄 英國

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