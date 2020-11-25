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活逮16歲少年行竊 商場警衛被他打到頭眼重傷、心靈受創

聯合新聞網 / 綜合報導
一名16歲少年日前夥同朋友行竊被警衛活逮，少年盛怒下竟拿手電筒猛擊警衛頭部。圖為事發的利物浦聖約翰購物中心（St Johns Shopping Centre）。圖／取自liverpoolecho
一名16歲少年日前夥同朋友行竊被警衛活逮，少年盛怒下竟拿手電筒猛擊警衛頭部。圖為事發的利物浦聖約翰購物中心（St Johns Shopping Centre）。圖／取自liverpoolecho

一名16歲少年日前夥同朋友在利物浦聖約翰購物中心（St Johns Shopping Centre）行竊，被值班警衛迪庫（Gabriel Dicu）逮個正著，少年盛怒下竟拿手電筒猛擊迪庫頭部，造成迪庫視神經損傷和頭骨骨折

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）報導，迪庫頭部和臉部受到兩次重擊，左額骨和鼻骨骨折，臉上至今留有疤痕，且因視神經受損引發白內障，目前仍持續治療。迪庫說此一事件讓他「感到震驚」，並飽受焦慮之苦。

少年的辯護律師蘇丹（Miriam Sutton）指出少年非常安靜，跟他交涉時很難突破他的心房。蘇丹提到少年跟媽媽住，沒有前科且在校表現得宜，還說他的父母是「盡心管教孩子」的家長。

蘇丹指出少年後悔做出失序的行為，「且餘生都會感到遺憾」，蘇丹並辯解少年是交到壞朋友才誤入歧途。

然而法官認定少年造成迪庫非常致命的傷害，當時還不只一次襲擊對方，就算少年在犯案前表現良好，都不足以粉飾他的罪刑。最後判處少年2年關押在青少年罪犯機構。

骨折 律師 英國

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