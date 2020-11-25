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寺廟內吻戲惹議 宗教人士抵制Netflix

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導

Netflix根據印度作品所改編的影集《天造地設》，因劇情中出現印度教女性角色在寺廟中被穆斯林男性親吻的畫面，讓以官員為首的印度教教派人士在推特上發起「抵制Netflix」的活動。同時印度中央邦內政部長米莎拉也表示將會請相關單位審查此網極具爭議的內容。

敏感內容各界抨擊

「這是一個極度讓特定信仰群眾反感的內容。」米莎拉強烈的措辭顯示了信仰對印度民眾的重要性及Netflix此次在審查內容上的疏忽。《紐約時報》報導，除了米莎拉，印度人民黨的青年領袖提瓦里也直指Netflix的行為意圖要激起有關信仰的不良觀感，是一個極度未經考量的惡意行為。

根據印度法律，類似的宗教冒犯行為將可以處最高三年的有期徒刑和罰金，Netflix官方對相關指控則是拒絕回應。

政教關係漸轉變

《CNN》分析，自從去年印度總理莫迪連任後，許多印度的穆斯林認為他不斷擴張印度教在國內的勢力，讓他們覺得自己在這個國家像是「次等公民」。這次的事件又「恰巧」的發生在對印度的串流服務來說十分敏感的時機點。

這個月稍早，印度政府宣布有關數位媒體的新法規，表示線上影視平台播出的內容將會開始受到傳播機構的管制。這讓像Netflix一樣的串流服務業者將會和傳統媒體共用同樣的審查標準看待。

印度是Netflix拓展亞洲市場的重要版圖，過去兩年一共貢獻了4億美元的營業額，讓他們開始逐漸重視印度當地的影劇製作，並在今年在平台增加了印地語專區供全球使用者瀏覽收看。

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印度教 信仰 穆斯林

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