英國擬立法禁用華為 違者每天罰十萬英鎊

(德國之聲中文網) 英國政府周二 (11月24日) 提出通訊安全法案的草案，預計將進一步將七月禁用華為的宣言透過法律加以落實。

英國的電信商原本是各自設定信息安全的標准，在政府立法後將會有責任根據政府指示，管控高風險設備供應商所帶來的風險。違反法律使用華為設備的電信商將會面臨到高達營業額10%的重罰，或是每天十萬英鎊(13.3萬美金)的罰鍰。

該法寫到，這些做法是在自律失靈時，為優化信息安全措施提供誘因。監控與安全性評估將會由英國廣播電視監管機構－英國通訊管理局(Ofcom)負責。

英國數字大臣道登(Oliver Dowden)說: 「這項開創性的法案將讓英國的電信安全制度成為世界上最嚴格的制度之一，並允許我們采取必要的行動來保護我們的網絡。」

道登的部門也說，該項法案如果通過，將是「保護英國免受惡意網絡活動、國家資助的行動者與罪犯攻擊的重大舉措」。

英國國家網絡安全中心技術總監萊維(Ian Levy)說，5G和千兆(gigabit)寬頻為該國提供巨大機會: 「然而當我們從中受益時，我們也需要提高國家網絡的安全性，運營商也需要知道我們期待他們達到什麼。」

華為表示他們對於政府正在尋求方法排除華為感到失望。華為副總裁張建崗(Victor Zhang)說: 「這個決定是出於政治動機，而非奠基於公正的風險評估。」他還說這項決定不符合任何人的最大利益，因為英國將因此進入「數位慢車道」。

英國政府原先並未決定禁用華為，但卻在今年七月改變政策，宣布在今年年底起都不能再購買任何華為的新產品，而所有5G網絡正在使用中的華為設備在2027年以前都要被移除。

這項決定讓英國和中國的關系變得緊張，再加上英國公開批評中國對待香港與新疆維吾爾人的做法，中英關系變得更差。英國則堅稱改變政策的原因是美國對華為的制裁將使該公司無法取得對5G網絡而言特別重要的微型芯片，也同時意味著產品不再安全。

張慈/楊威廉 (路透社、法新社)

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