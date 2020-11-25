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互傳裸照露餡…與14歲少年發生性關係 女教師判處20年徒刑
美國德州40歲女老師洛麗（Leticia Lowery）因犯下14歲少年及其13歲女友性侵案件，上周被判處20年徒刑。洛麗被捕後便入獄服刑，其他案件持續審理。
美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，洛麗惡行由14歲少年的母親揭露，這名母親發現兒子跟洛麗互傳充滿性意味的訊息、裸照後，詢問兒子才知道兩人去年11月在洛麗家中發生性關係。洛麗同時被指控唆使並觀看這名少年13歲的女友在車上為少年口交。
曾多年擔任學校教師及私人家教的洛麗去年11月初被捕。當時洛麗還涉嫌在網路上慫恿另一名15歲少年跟她發生性行為。
助理檢察官龐德（Laura Bond）在聲明中指出「洛麗傷害社會上最脆弱的族群，她侵犯孩子以滿足私慾……洛麗獲判這麼長的刑期，反映出社會不能容忍兒少性侵者。」龐德表示由於洛麗認罪，「讓受害的孩子們免於出庭作證。」
龐德提到當性侵加害人為女性、受害者為男性孩童時，人們通常會較寬待這樣的案件，但事實上，「對孩子的傷害都是一樣大的。」
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