快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

互傳裸照露餡…與14歲少年發生性關係 女教師判處20年徒刑

聯合新聞網 / 綜合報導
美國德州40歲女老師犯下14歲少年及其13歲女友性侵案件，上周被判處20年徒刑。圖／取自nypost
美國德州40歲女老師犯下14歲少年及其13歲女友性侵案件，上周被判處20年徒刑。圖／取自nypost

美國德州40歲女老師洛麗（Leticia Lowery）因犯下14歲少年及其13歲女友性侵案件，上周被判處20年徒刑。洛麗被捕後便入獄服刑，其他案件持續審理。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，洛麗惡行由14歲少年的母親揭露，這名母親發現兒子跟洛麗互傳充滿性意味的訊息、裸照後，詢問兒子才知道兩人去年11月在洛麗家中發生性關係。洛麗同時被指控唆使並觀看這名少年13歲的女友在車上為少年口交。

曾多年擔任學校教師及私人家教的洛麗去年11月初被捕。當時洛麗還涉嫌在網路上慫恿另一名15歲少年跟她發生性行為

助理檢察官龐德（Laura Bond）在聲明中指出「洛麗傷害社會上最脆弱的族群，她侵犯孩子以滿足私慾……洛麗獲判這麼長的刑期，反映出社會不能容忍兒少性侵者。」龐德表示由於洛麗認罪，「讓受害的孩子們免於出庭作證。」

龐德提到當性侵加害人為女性、受害者為男性孩童時，人們通常會較寬待這樣的案件，但事實上，「對孩子的傷害都是一樣大的。」

裸照 檢察官 性行為

延伸閱讀

台灣出身女模！「誘惑女王」最新日本寫真 網友喊：哪有這麼性感社長

婚後過8年無性生活 人妻找上好友老公翻雲覆雨被罵爆

爸媽趁孩子上課拍色情片 大方跟其他家長聊性事

他「酗酒成性」遭妻及未成年女兒勒斃 陳屍於貧民窟水溝底

相關新聞

121票對0票！全球首創 蘇格蘭通過生理用品免費法案

蘇格蘭議會今天晚間以121票對0票，無異議通過「生理用品免費法案」最後立法階段，蘇格蘭將成為全球第一個免費提供衛生棉及衛...

互傳裸照露餡…與14歲少年發生性關係 女教師判處20年徒刑

美國德州40歲女老師因犯下14歲少年及其13歲女友性侵案件，上周被判處20年徒刑。

恐怖男不滿女友提分手送「驚喜」 綁手腳狂刺開車輾過

土耳其25歲男子奇切克利（Emre Cicek）在女友卡奇馬茲（Rabia Kacmaz）提出分手後，訛稱要送「驚喜」，竟將她的手腳捆綁起來用刀猛刺，然後裝入麻布袋內殘忍地開車輾過；幸好卡奇馬茲命不該絕，奇蹟生還，奇切克利其後被控意圖謀殺及綁架，將面臨最高53年徒刑。

日本福岡縣養雞場首驗出禽流感 將撲殺9萬隻雞

日本福岡縣宗像市一處養雞場的雞隻相繼死亡，驗出H5型禽流感病毒，將撲殺這處養雞場9萬多隻雞；這是福岡縣內首度有養雞場驗出...

皇女制度此時突然曝光 是為真子公主結婚鋪路？

日本政府憂心，女性皇族陸續結婚成為平民後，執行公務的皇室成員將愈來愈少，計畫建立「皇女」制度，讓她們以特殊國家公務員身分，繼續代表皇室出席活動。消息曝光，日本社會出現反對聲浪，認為是為真子公主游手好閒的未婚夫小室圭鋪路，婚後根本不必工作。

文盲男瞞妻「假裝識字」半年被揭發 一封情書讓全日本淚崩

假如你的伴侶有難以啟齒的秘密，他一直隱瞞到結婚後才坦白，你會原諒他嗎？日本有一位不會寫字和認字的男生，他對妻子一見鍾情，兩人交往半年後即閃婚，可是女方卻對他是「文盲」這件事毫不知情...

假求婚太多次再求婚遭女友爆打 男寃喊：這次是真的！

美國21歲女子日前跟男友去佛羅里達州迪士尼遊玩，拍照時男友突然秀出婚戒跪地求婚，她驚嚇之餘以手用力拍打男友的頭，以為這跟先前幾次一樣是「假求婚」，男友卻秒回：「這次是真的！」

51歲教師「說話忘詞」以為是更年期症狀 後竟確診失智症

英國51歲教師日前發現自己說話時常忘記詞彙，一開始以為是更年期症狀，就醫檢查後竟確診為早發性失智症。

疫情減少排碳 溫室氣體濃度仍增

疫情封城短暫減少排碳，但仍無法阻止大氣溫室氣體濃度上升的趨勢。聯合國旗下氣候組織公布最新報告，今年因為新冠肺炎疫情而實施封城，在上半年運輸與工業排碳大幅減少，但對於影響整體溫室氣體上升的趨勢仍相當有限。

影／民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

越南從10月初開始就遭受季節性豪雨肆虐，在中部多個省分引發嚴重水災，河廷市（Ha Tinh）一名屋主近日在洪水退去後回到...

澳洲養殖魚場大火 五萬隻鮭魚脫逃、恐活不了太久

澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmanian）發生一起養殖鮭魚大逃脫事件，當地沿海一座鮭魚養殖場莫名起火，超過五萬隻鮭魚因養殖箱...

堆高機壓爛下半身…與女友生死道別6次 他扭轉醫生預言活下來

美國19歲少年紹爾斯（Loren Schauers）日前在工地駕駛堆高機轉彎過橋時，不慎墜落到15公尺深的低地，堆高機瞬間重壓在他的右臂以及臀部以下部位。他在歷經截肢手術後奇蹟似地活下來。

熱門新聞

堆高機壓爛下半身…與女友生死道別6次 他扭轉醫生預言活下來

文盲男瞞妻「假裝識字」半年被揭發 一封情書讓全日本淚崩

澳洲養殖魚場大火 五萬隻鮭魚脫逃、恐活不了太久

美國政局趨穩 道瓊指數歷來首度漲破30,000點

美股道瓊早盤漲300點 川普政府將啟動政權交接程序

無性不歡！「百人斬」小三專業戶 不甩封城令堅持會人夫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。